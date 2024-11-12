Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral 3. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunu X hesabından paylaştı. Mektubunda, Anglikan Kilisesi ne bağlı yaz kamplarında erkek çocukları ve gençleri istismar eden avukat John Smyth 'in işlediği suçların, yürütülen soruşturma sonucunda gün yüzüne çıktığını belirtti. 2013'te konu hakkında bilgilendirildiğini ve durumu polise ilettiklerini aktaran Welby, "Yanlış bir şekilde doğru bir karar verileceğine inandım." ifadelerini kullandı.

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, kurumsal ve kişisel sorumluluk taşıdığını belirterek, "Bu kararımın İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir kilise olmak için ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi sayılmasını umuyorum." dedi.

Kral Charles'ın başkanlığındaki kilisenin Ruhani Lideri olarak son günlerde konuyla ilgili yayılan haberler nedeniyle yeniden utanç ve hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Welby, "Yaklaşık 12 yıldır iyileştirme yapmak için çabalıyorum." ifadelerini kullandı. İstismar mağdurları ve aileleriyle görüşmeye devam edeceğini ve riski azaltmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Welby, istifasının kilise için en doğru karar olduğunu da belirtti.

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