Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral 3. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunu X hesabından paylaştı. Mektubunda, Anglikan Kilisesine bağlı yaz kamplarında erkek çocukları ve gençleri istismar eden avukat John Smyth'in işlediği suçların, yürütülen soruşturma sonucunda gün yüzüne çıktığını belirtti. 2013'te konu hakkında bilgilendirildiğini ve durumu polise ilettiklerini aktaran Welby, "Yanlış bir şekilde doğru bir karar verileceğine inandım." ifadelerini kullandı.
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri Justin Welby istifa etti
Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, kurumsal ve kişisel sorumluluk taşıdığını belirterek, "Bu kararımın İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir kilise olmak için ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi sayılmasını umuyorum." dedi.
Kral Charles'ın başkanlığındaki kilisenin Ruhani Lideri olarak son günlerde konuyla ilgili yayılan haberler nedeniyle yeniden utanç ve hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Welby, "Yaklaşık 12 yıldır iyileştirme yapmak için çabalıyorum." ifadelerini kullandı. İstismar mağdurları ve aileleriyle görüşmeye devam edeceğini ve riski azaltmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Welby, istifasının kilise için en doğru karar olduğunu da belirtti.
Afrika ülkesinde 85'e yakın genç ve erkek çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı
AFRİKA ÜLKELERİNDEKİ 85'E YAKIN GENÇ VE ERKEK ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİ
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 2018 yılında 77 yaşında hayatını kaybeden John Smyth, 1970'ler ve 1980'lerde bir Hristiyan yardım kuruluşunun kıdemli üyesi olarak görev yaptığı dönemde, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki bir Hristiyan yaz kampında tanıştığı çocukları Winchester'daki evinde taciz etti. Smyth'in, çocuklara şiddet uyguladığı ve Zimbabve başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde 85'e yakın genç ve erkek çocuğunu istismar ettiği de ortaya çıktı.
istifası talep edilen dilekçeye 1500'den fazla kişi imza attı
İSTİSMARA GÖZ YUMDU
İngiltere'de St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, BBC'ye yaptığı açıklamada, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'yi, Hristiyan yaz kamplarına katılan erkek çocukları ve gençleri istismar eden avukat John Smyth'i yetkililere bildirmeyerek, istismarın devam etmesine izin vermekle suçladı. Çocukluğunda istismar yaşadığını belirten Fraser, Welby'nin "din adamlarının güvenini kaybettiğini" söyleyerek görevinden ayrılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İngiltere Kilisesi Rahipler Meclisi'nden üç üye de, Welby'nin çocuklara yönelik korkunç istismarı bildirmedeki yetersizliği nedeniyle istifasını talep eden bir dilekçe hazırladı. Dilekçeye 1500'den fazla kişi imza attı.