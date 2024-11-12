İsrail silahsızlandırılmış bölgeye askeri yığınak yapmaya başladı! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Sınır boyunca yol inşaatı

İSRAİL, ATEŞKES KURALLARINI İHLAL EDİYOR
Birleşmiş Milletler (BM) askerden arındırılmış bölgede, BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) adı verilen bir barış gücü bulunduruyor.
BM Barış Gücü Sözcüsü Nick Birnback, AP'ye yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu çalışmalar sırasında askerden arındırılmış bölgeye girerek ateşkes kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.
"Son aylarda BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail ordusu tarafından ateşkes hattı boyunca yürütülen inşaat faaliyetlerini gözlemledi." ifadelerini kullanan Birnback, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bağlamda, UNDOF bazı durumlarda İsrail ordu personelinin, ekskavatörlerinin, diğer inşaat ekipmanlarının ve inşaatın kendisinin ayrım bölgesine tecavüz ettiğini gözlemlemiştir."
UNDOF'un, bölgede çoğunluğu Fiji, Hindistan, Kazakistan, Nepal ve Uruguay'dan olmak üzere bölgede devriye gezen yaklaşık 1,100 askeri bulunuyor.
İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. İsrail, 1981 yılında Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak etti ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.
GOLAN TEPELERİNİN ÖNEMİ NE?
Suriye'nin güneybatısında görece küçük bir alan olan kayalık Golan Tepeleri, uluslararası politikada yüzölçümünü çok aşan bir öneme sahip.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni, 1967'deki 6 Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı'nda işgal etti. Bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kaldı.
Savaşın sonunda bir ateşkes hattı oluşturuldu ve bölge, işgal gücü olan İsrail ordusunun denetimine geçti. İsrail çok kısa süre içinde Golan Tepeleri'nde Yahudi yerleşimleri inşasına başladı.
Suriye 1973'teki Yom Kippur Savaşı sırasında Golan Tepeleri'ni geri almaya çalıştı. İsrail güçlerine büyük kayıplar verdirdi ama sonunda çekilmek zorunda kaldı. İki ülke 1974'de bir ateşkes anlaşması imzaladı. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir gözlem gücü 1974'ten itibaren bölgedeki ateşkes hattına yerleşti.
İsrail, 1981'de bölgeyi ilhak etti. Uluslararası toplum, İsrail'in işgal ve ilhak kararlarını tanımadı. Bugün uluslararası platformda İsrail işgali altındaki Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinde on binlerce yerleşimci yaşıyor.
Bölgede ayrıca 20 bin civarında, çoğu Dürzi Suriyeli de yaşıyor.
STRATEJİK VE VERİMLİ TOPRAKLAR
Golan Tepeleri'nin en yüksek noktasından Suriye'nin güneyi ve 60 kilometre kadar mesafedeki başkent Şam çok rahat gözlemlenebiliyor. Geçmişte tepelere egemen olan Suriye, diğer taraftaki İsrail'in kuzey bölgelerini rahatça top ateşine tutuyordu.
Tepelerin ele geçirilmesi İsrail'e Suriye'nin askeri hareketlerini kontrol etmek için mükemmel bir mevzi sağlamış oldu. Ayrıca bu coğrafya Suriye ile yeni bir savaş durumunda ideal bir tampon bölge oluşturuyor. Bunun da ötesinde su sıkıntısı çekilen bir coğrafyada Golan Tepeleri önemli bir su kaynağı. Golan'da toplanan yağmur suları Ürdün nehrini besliyor. Bölge şu anda İsrail'in su ihtiyacının üçte birini karşılıyor.
Verimli tarım arazilerine sahip Golan Tepeleri'nin volkanik toprakları ise üzüm bağları, meyve bahçeleri ve büyük baş hayvancılık için kullanılıyor.
Golan Tepeleri ayrıca İsrail'in tek kayak tatil merkezine ev sahipliği yapıyor.