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İsrail savaş uçakları Muhaberat binasını vurdu: Kirli ortaklığın ortaya çıkmasından mı korktular?

İsrail savaş uçakları, Şam'daki güvenlik bölgesini hedef alarak Esad rejiminin istihbarat teşkilatına ait Muhaberat binası ve gümrük binalarının bulunduğu alanı bombaladı. Saldırı sonucunda büyük yangınlar çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 20:14
İsrail savaş uçakları Muhaberat binasını vurdu: Kirli ortaklığın ortaya çıkmasından mı korktular?

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Esad'ın başkent Şam'ı terk etmesiyle birlikte, 61 yıl süren Baas rejimi ve 54 yıl boyunca Esad ailesinin iktidarı sona erdi. Suriye'ye geri dönüşler hızlanırken, yeni bir hükümetin kurulması bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken, İsrail'den dikkat çeken bir saldırı geldi. İsrail savaş uçakları, Esad rejiminin istihbarat teşkilatı olan Muhaberat'ın binasını hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Muhaberat binasını vurdu

Esad rejiminin istihbarat binası (Ekran görüntüsü)Esad rejiminin istihbarat binası (Ekran görüntüsü)

İSRAİL ESAD'IN İSTİHBARAT BİNASINI VURDU

İsrail'in düzenlediği operasyonunun, Esad rejimiyle ilgili yürütülen faaliyetlerin dünya kamuoyuna ifşa edilmesini engellemeyi amaçladığı öne sürülüyor. Ayrıca, İsrail'in, Esad rejiminin varlığını tehdit olarak değerlendirdiği ve Suriye'deki potansiyel yeni hükümete yönelik kritik bilgi, silah ve belgelerin ele geçmesini engellemek için yoğun bir çaba içinde olduğu iddiaları gündemde.

Ayrıca İsrail rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da göç ve pasaport ofisini de vurduğu ortaya çıktı.

İsrail Esad'ın istihbarat binasını vurdu

ESAD'IN NETANYAHU'DAN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail gazetesi Maariv'in haberine göre, Esad'ın muhalif güçlerle mücadele için İsrail'den yardım istediği iddia edilmişti. Esad'ın bu mesajının, Avrupa'daki önde gelen danışmanlarından biri aracılığıyla iletildiği öne sürülmüştü.

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