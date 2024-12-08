Esad rejiminin düşüşünü dünya basını manşete taşıdı: "Diktatör kaçışta"

Suriye'de muhalifler, Şam'a girerek 54 yıllık Esad rejimini devirdi. Bu zafer, 61 yıl süren Baas yönetiminin de sonunu getirdi. Suriye'deki rejim değişikliği, dünya basınında geniş yankı uyandırırken manşetlere yansıdı.
Suriye'de muhalifler, Şam'a girerek 54 yıllık Esad rejimini devirdi. Bu zafer, 61 yıl süren Baas yönetiminin de sonunu getirdi. Suriye'deki rejim değişikliği, dünya basınında geniş yankı uyandırırken manşetlere yansıdı.
İngiltere merkezli Middle East Eye Esad rejiminin yıkılışını "Suriyeli muhalifler Beşşar Esad'ı devirdi" başlığıyla manşete taşıdı.
İngiltere merkezli BBC ise Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğine dikkat çekerek, "Muhalifler Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek, Şam'ı ele geçirdi" ifadelerini kullandı.
ABD merkezli CNN, muhaliflerin Şam'ı özgürleştirdiğini söylerken "Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti" manşetini attı.
Fransa merkezli France24 haberinde Esad'ı hedef alırken şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan"
Katar merkezli El Cezire: Rejimin çöküşünü "Suriye'de Esad devrildi" başlığıyla duyurdu.
Hindistan merkezli İngilizce gazete The Hindu: "Suriye'de 14 yıllık savaşın ardından Beşşar Esad'ın devrilmesi, onlarca yıllık bir hanedanlığın sonu anlamına geliyor" ifadelerini manşetine taşıdı.
ABD merkezli New York Post ise Esad'ın ülkeden ayrılışını "Diktatör kaçışta" başlığıyla haberinde yer verdi.
İngiltere merkezli The Guardian: "Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğini söylemesiyle Beşşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı bildirildi"
ABD merkezli The Wall Street Journal: "Suriye'de Esad yönetimi çöküyor, güç boşluğu endişe yaratıyor"