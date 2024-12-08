Esad rejiminin düşüşünü dünya basını manşete taşıdı: "Diktatör kaçışta"

ABD merkezli CNN, muhaliflerin Şam 'ı özgürleştirdiğini söylerken "Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti" manşetini attı.

Fransa merkezli France24 haberinde Esad'ı hedef alırken şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan"