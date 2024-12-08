Biden’dan ’Esad hesap vermeli’ mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Esad rejiminin düştüğünü belirten Biden, "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Esad'ın nerede olduğu konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını, ancak Moskova'da olduğuna dair iddialar bulunduğunu söyleyen Biden, "Bu bir risk ve belirsizlik anı. ABD, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte çalışarak riski yönetme fırsatı yakalamalarına yardımcı olacak." dedi.

Biden: Esad hesap vermeli (Fotoğraf: AA)

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BÖLGE LİDERLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Biden, ne Rusya'nın ne İran'ın ne de Hizbullah'ın Esad rejimini artık savunamayacağını vurgularken, geçiş sürecinde Suriye'nin komşularına destek sözü vererek şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki günlerde bölge liderleriyle görüşecek ve yetkililerimi göndereceğim. ABD geçişi sağlamak için Suriyeli gruplarla ilişki içinde olacak."

Esad rejiminin çöküşünü "adaletin tecellisi" olarak tanımlayan Biden, "Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat." şeklinde konuştu.