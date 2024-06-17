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İsrail Refah merkezine ilerliyor! Sınır kapısında yolcu binasını yaktılar: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu Refah’ta şehir merkezine doğru ilerliyor. Mısır-Filistin sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda konuşlu çok sayıda İsrail askeri aracının Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yoğun ateş altında Refah kent merkezine doğru ilerlediği bildirildi. İsrail ordusu ilerlemeye başlamadan önce savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:22 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:30
İsrail Refah merkezine ilerliyor! Sınır kapısında yolcu binasını yaktılar: Ölü ve yaralılar var

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana yerinden edilmiş bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ta, Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

REFAH'TA YOLCU BİNASINI ATEŞE VERDİLER

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki bekleme salonunu da barındıran yolcu binasını ve yanındaki bir dizi tesisi ateşe verdi. Yolcu binasının tamamen yandığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU REFAH'IN MERKEZİNE İLERLİYOR

Mısır-Filistin sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda konuşlu çok sayıda İsrail askeri aracı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yoğun ateş altında Refah kent merkezine doğru ilerliyor. İsrail ordusu ilerlemeye başlamadan önce savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği bildirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 372 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

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