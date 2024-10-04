İsrail petrol tesislerini mi hedef alacak? Biden'dan flaş İran açıklaması: "Farklı alternatifleri düşünürdüm"

PETROL SAHALARINDAN FARKLI ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNÜRDÜM Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Biden (İHA)

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.