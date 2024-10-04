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İsrail petrol tesislerini mi hedef alacak? Biden'dan flaş İran açıklaması: "Farklı alternatifleri düşünürdüm"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 22:01 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 22:13
İsrail petrol tesislerini mi hedef alacak? Biden’dan flaş İran açıklaması: Farklı alternatifleri düşünürdüm

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alana sürpriz bir şekilde gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Biden (İHA)ABD Başkanı Biden (İHA)

PETROL SAHALARINDAN FARKLI ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNÜRDÜM
Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Biden (İHA)ABD Başkanı Biden (İHA)

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.

İsrail İranın nükleer tesislerini vuracak mı? Bidendan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorumİsrail İranın nükleer tesislerini vuracak mı? Bidendan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorum
İsrail İran'ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden'dan flaş açıklama: "Olası saldırıları desteklemiyorum"

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