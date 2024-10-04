Irak’tan İHA saldırısı: İşgal altındaki Golan’da 2 İsrail askeri öldü

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü, ikisi ağır, 24 askerin yaralandığı belirtildi. GOLAN TEPELERİNDEKİ İSRAİL KARARGAHINA İHA'LI SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Irak'tan fırlatılan 2 İHA'dan biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise işgal altındaki Golan Tepelerinin kuzeyindeki bir ordu karargahında infilak etti.

İsrail askeri (AA) 2 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Saldırıda "Golani Tugayı"ndan 2 İsrail askeri öldü, 2'si ağır 24 asker yaralandı. Açıklamada, İHA'nın hava tespit sistemleri tarafından tespit edilemediği için uyarı sirenlerinin devreye sokulmadığı, askerlerin de bu nedenle kendilerini savunamadığı ifade edildi.