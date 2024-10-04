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ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı! Çok sayıda kent vuruldu

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırı düzenlediğini duyurdu. Başkent Sana, Zemar, Hudeyde, El-Beyda ve çevre kentleri hedef alınarak 15 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 22:37 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 22:53
ABD ve İngiltere’den Yemen’e saldırı! Çok sayıda kent vuruldu

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Ortadoğu'daki gerilim devam ediyor. İsrail bir yandan Gazze Şeridi'ne öte yandan Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler ise ABD ve İngiltere'nin hedefinde. İki ülkeye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana, Zemar, Hudeyde ve El-Beyda kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Çok sayıda kent vuruldu

ABD VE İNGİLTERE BİR OLDU!

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz uçakları, başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesindeki bakım alanına 4 saldırı düzenledi. Ayrıca savaş uçaklarının Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Hudeyde'nin El-Kesib bölgesine de 7 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ve İngiliz uçakları, Zemar kentinin güneyine bir ve El-Beyda kentinin doğusundaki Mukeyras ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı (İHA)ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı (İHA)

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI!

Düzenlenen saldırılar sonucunda ölen, yaralanan ve hasar meydana gelip gelmediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de peş peşe patlaşamalar (İHA)Yemen'de peş peşe patlaşamalar (İHA)

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazı gemilere ise insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen'in başkenti ve birçok kentine ABD ve İngiltere savaş uçakları saldırı düzenledi (İHA)Yemen'in başkenti ve birçok kentine ABD ve İngiltere savaş uçakları saldırı düzenledi (İHA)
ABD, HUSİLERİ ENGELLEMENİN PEŞİNDE

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronlarını düşürdüğünü açıkladı.

KÜRESEL TİCARET YENİ ROTASI SÜVEYŞ KANALI

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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