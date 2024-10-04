ABD ve İngiltere’den Yemen’e saldırı! Çok sayıda kent vuruldu

Ortadoğu'daki gerilim devam ediyor. İsrail bir yandan Gazze Şeridi'ne öte yandan Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler ise ABD ve İngiltere'nin hedefinde. İki ülkeye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana, Zemar, Hudeyde ve El-Beyda kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD VE İNGİLTERE BİR OLDU!

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz uçakları, başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesindeki bakım alanına 4 saldırı düzenledi. Ayrıca savaş uçaklarının Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Hudeyde'nin El-Kesib bölgesine de 7 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ve İngiliz uçakları, Zemar kentinin güneyine bir ve El-Beyda kentinin doğusundaki Mukeyras ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.