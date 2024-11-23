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İsrail ordusunda Gazze ve Lübnan travması! Ruh sağlığı kliniklerine akın: En az 6 asker intihar etti

Gazze ve Lübnan’da soykırıma devam eden İsrail ordusu resmen dökülüyor. Gazze ve Lübnan’da çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemleri dolayısıyla intihar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 15:53
İsrail ordusunda Gazze ve Lübnan travması! Ruh sağlığı kliniklerine akın: En az 6 asker intihar etti

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İsrail Gazze ve Lübnan'da çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden soykırıma devam ederken orduları ise aslında resmen dökülüyor.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi, EPAİsrail gazetesi Yediot Ahronot Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi, EPA

İSRAİL ASKERLERİ İNTİHAR EDİYOR

İsrail gazetesi Yediot Ahronot Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.

EN AZ 6 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az 6 İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi.

Yaşamına son veren İsrailli asker sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiği ancak İsrail ordusunun bu konudaki resmi verileri şu ana kadar paylaşmayı reddettiği ve yıl sonunda bu verileri paylaşacağını belirttiği kaydedildi.

Yaşamına son veren İsrailli asker sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiği ancak İsrail ordusunun bu konudaki resmi verileri şu ana kadar paylaşmayı reddettiği ve yıl sonunda bu verileri paylaşacağını belirttiği kaydedildi, EPAYaşamına son veren İsrailli asker sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiği ancak İsrail ordusunun bu konudaki resmi verileri şu ana kadar paylaşmayı reddettiği ve yıl sonunda bu verileri paylaşacağını belirttiği kaydedildi, EPA

RUH SAĞLIĞI KLİNİKLERİNE AKIN

Binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına katıldığı için psikolojisi etkilenen İsrail askerlerinin yaklaşık üçte birinin "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığına işaret edildi.

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PSİKOLOJİSİ BOZULAN YARALANANDAN FAZLA

Savaş sebebiyle psikolojisi bozulan İsrail askerlerinin sayısının, yaralananlardan daha fazla olacağı tahmininde bulunuldu.

Askeri uzmanların, İsrail askerlerinin psikolojik durumuna ilişkin yaşanan krizin gerçek boyutlarının, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail ordusunun "yarı normal hayata" geçmesiyle ortaya çıkacağı tahmininde bulunduğu aktarıldı.

1700 İSRAİL ASKERİ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

İsrail ordusunun Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Lucian Lior, mart ayında Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1700 İsrail askerinin psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti.

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