İsrail Gazze 'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta tahliye emri verirken yeni bir kara saldırısına hazırlandığını işaret ediyor.

New York Times, İsrail ordusunun pazartesi günü Han Yunus ve Refah'ın bazı mahallelerinde tahliye emri verdiğini iddia etti. Bu tür emirlerin ordunun kara saldırısı planladığını işaret ettiğini belirten New York Times, Han Yunus yakınlarındaki Avrupa Gazze Hastanesi'nde de doktorların tahliye emri aldıklarını söylediğine dikkat çekti.

IDF SÖZCÜSÜNDEN TAHLİYE MESAJI

İsrail ordusunun Arap medyası sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı duyuruda, belirlenen bölgelerdeki insanların güvenlikleri için derhal tahliye edilmesi gerektiğini yazdı.

AVRUPA HASTANESİ'NDEN TAHLİYE BAŞLADI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle ekiplerin "hastanedeki tıbbi alet ve cihazları da tahliye etmeye başladığını" bildirdi.