SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Brezilya’ya acil iniş yapmıştı! İspanya’dan Uruguay’a giderken türbülansa giren uçakta 36 kişi yaralandı

İspanya'dan Uruguay'a giderken şiddetli türbülans dolayısıyla Brezilya'nın kuzeydoğusundaki havaalanına "acil iniş" yapmak zorunda kalan yolcu uçağında 36 kişinin yaralandığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:07 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:07
Brezilya’ya acil iniş yapmıştı! İspanya’dan Uruguay’a giderken türbülansa giren uçakta 36 kişi yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya'nın başkenti Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya giderken Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçakta şiddetli türbülans sırasında 36 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçağın, şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yapmasının ardından Brezilyalı yetkililer açıklama yaptı.

Yetkililer, bazı yolcuların türbülans nedeniyle uçakta başlarını çarptığını ve baş, boyun ve göğüs bölgesinden yaralandığını bildirdi.

36 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 36 yolcunun tedavi gördüğünü ve bunlardan 23'ünün hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, yolculardan bazılarının şok geçirdiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan 5 yolcudan 4'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

2 YOLCU KOLTUĞUNDAN FIRLADI

Yerel basına konuşan 2 yolcu, türbülans sırasında 1 yolcunun koltuğundan fırladığını ve uçağın tavanına çarptığını ve bu yolcunun, uçağın tavan kısmına sıkıştığını belirtti.

Söz konusu 2 tanık, uçak türbülanstan dengeye geldiğinde bazı yolcuların da uçağın tavanına çarpıp daha sonra koltukların üzerine düştüğünü ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA