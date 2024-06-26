İsrail ordusu Gazze’ye havadan ve karadan saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve top atışlarıyla saldırı düzenledi. Gazze'nin merkezine, Refah'a ve Han Yunus'a düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

10 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları İsrail güçlerinin akşam ve sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava ve topçu bombardımanında 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmeden önce, Filistin'in en eski kalesi olan Barqouk Kalesi de dahil olmak üzere birçok arkeolojik alanı tahrip etti. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 80 yıllık Hayfa Okulu'nu da yıktı.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKTILAR

İsrail ordusu Refah'ın batısındaki Suudi Mahallesi'nde çok sayıda evi yıktı, top atışıyla saldırılar düzenledi; Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesinde sınırlı ilerleme kaydetti.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki üzüm çiftlikleri İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusu, top atışlarıyla Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr Belah'ın doğusundaki hedefleri vurdu.

Gazze'nin kuzeyinde Filistinli Ebu Avad ailesine ait evin bombalanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze kentindeki Tuffah mahallesinde bir ev ile doğusundaki Derec mahallesinde bir bina bombalandı.

REFAH'TA ÇATIŞMA ÇIKTI

Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Refah Sınır Kapısı ile sınır bölgesi yakınlarında bir araya gelen İsrail güçlerinin hedef alındığı görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.