Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler

ABD'de Batı Virginialı zengin ve beyaz bir çiftin evlat edindikleri beş siyahi çocuğu köle yaptığı ortaya çıktı.
ABD'de Batı Virginialı zengin ve beyaz bir çiftin evlat edindikleri beş siyahi çocuğu köle yaptığı ortaya çıktı.
SİYAHİ ÇOCUKLARI EVLAT EDİNİP KÖLE YAPTILAR
63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather'in beş çocuğu köle olarak çalışmaya ve ahırda uyumaya zorladığı ortaya çıktı.
Lantz ve Whitefeather ilk olarak ekim ayında, çocukların Sissonville'deki mülklerinde içler acısı koşullarda yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından yapılan sağlık kontrolünden sonra tutuklanmıştı.
Kanawha Bölge Yargıcı Maryclaire Akers'in şimdiye kadar gördüğü en kötüsü olduğunu söylediği iddianame, çiftin, evlat edindikleri çocukları ırkları nedeniyle tarım arazilerinde çalışmaya zorladığını iddia ediyor.
Çift, reşit olmayan bir çocuğun insan kaçakçılığı, reşit olmayan bir çocuğun zorla çalıştırılması ve ciddi bedensel yaralanma veya ölüm riski yaratan çocuk ihmali de dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
ÇOCUKLARI AHIRA KİTLEDİLER
Polis kulübede kilitli 14 yaşında bir erkek çocuk ve 16 yaşında bir kız çocuğu buldu. İçeride sadece küçük bir karavan portatif lazımlık bulunduğu fakat ne ışık ne de su olduğu belirtildi. Çocuklardan biri polise, en son beslendiklerinde 12 saat boyunca ahırda kilitli kaldıklarını söyledi.
Çiftin çocukları şilte olmadan beton zeminde uyumaya zorladığı belirtildi. Dosyaya göre polis, her ikisinin de kirli kıyafetler giydiğini ve vücut kokusu gibi koktuğunu kaydetti. Mahkeme belgelerinde, kızın ayakkabı giydiği, 14 yaşındaki çocuğun ise "çıplak ayaklarında açık yaralar" olduğu belirtildi.
Lantz ve Whitefeather, 500.000'er dolarlık kefalet kararının ardından tekrar gözaltına alındı.