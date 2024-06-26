Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler

Kanawha Bölge Yargıcı Maryclaire Akers'in şimdiye kadar gördüğü en kötüsü olduğunu söylediği iddianame, çiftin, evlat edindikleri çocukları ırkları nedeniyle tarım arazilerinde çalışmaya zorladığını iddia ediyor.

Çift, reşit olmayan bir çocuğun insan kaçakçılığı, reşit olmayan bir çocuğun zorla çalıştırılması ve ciddi bedensel yaralanma veya ölüm riski yaratan çocuk ihmali de dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

ÇOCUKLARI AHIRA KİTLEDİLER

Polis kulübede kilitli 14 yaşında bir erkek çocuk ve 16 yaşında bir kız çocuğu buldu. İçeride sadece küçük bir karavan portatif lazımlık bulunduğu fakat ne ışık ne de su olduğu belirtildi. Çocuklardan biri polise, en son beslendiklerinde 12 saat boyunca ahırda kilitli kaldıklarını söyledi.