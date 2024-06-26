SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler

ABD’de zengin bir çiftin siyahi çocukları evlat edinip köle olarak kullandığı ortaya çıktı. Polis baskınının ardından 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather’ın beş siyahi çocuğu köle olarak çalışmaya ve ahırda uyumaya zorladığı öğrenildi. İşte, sapkın ailenin kan donduran zulmü…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 15:14 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:18
Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de Batı Virginialı zengin ve beyaz bir çiftin evlat edindikleri beş siyahi çocuğu köle yaptığı ortaya çıktı.

Çocukların tutulduğu ahırÇocukların tutulduğu ahır

SİYAHİ ÇOCUKLARI EVLAT EDİNİP KÖLE YAPTILAR

63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather'in beş çocuğu köle olarak çalışmaya ve ahırda uyumaya zorladığı ortaya çıktı.

Jeanne Jay Whitefeathe Jeanne Jay Whitefeathe

Lantz ve Whitefeather ilk olarak ekim ayında, çocukların Sissonville'deki mülklerinde içler acısı koşullarda yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından yapılan sağlık kontrolünden sonra tutuklanmıştı.

62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather ve 63 yaşındaki Donald Ray Lantz62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather ve 63 yaşındaki Donald Ray Lantz

Kanawha Bölge Yargıcı Maryclaire Akers'in şimdiye kadar gördüğü en kötüsü olduğunu söylediği iddianame, çiftin, evlat edindikleri çocukları ırkları nedeniyle tarım arazilerinde çalışmaya zorladığını iddia ediyor.

Çift, reşit olmayan bir çocuğun insan kaçakçılığı, reşit olmayan bir çocuğun zorla çalıştırılması ve ciddi bedensel yaralanma veya ölüm riski yaratan çocuk ihmali de dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

ÇOCUKLARI AHIRA KİTLEDİLER

Polis kulübede kilitli 14 yaşında bir erkek çocuk ve 16 yaşında bir kız çocuğu buldu. İçeride sadece küçük bir karavan portatif lazımlık bulunduğu fakat ne ışık ne de su olduğu belirtildi. Çocuklardan biri polise, en son beslendiklerinde 12 saat boyunca ahırda kilitli kaldıklarını söyledi.

Çiftin çocukları şilte olmadan beton zeminde uyumaya zorladığı belirtildi. Dosyaya göre polis, her ikisinin de kirli kıyafetler giydiğini ve vücut kokusu gibi koktuğunu kaydetti. Mahkeme belgelerinde, kızın ayakkabı giydiği, 14 yaşındaki çocuğun ise "çıplak ayaklarında açık yaralar" olduğu belirtildi.

Lantz ve Whitefeather, 500.000'er dolarlık kefalet kararının ardından tekrar gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile bir araya geldi: Görüşme başladı
Google yetkilileri ile Dijital Telif Yasası görüşmelerinde ne yaşandı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman detayları açıkladı: Tarihi bir adım
Vakıf Katılım
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar sil baştan! Temmuz’da en az...
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı’yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda
NATO onayladı: Yeni genel sekreter Mark Rutte! İlk açıklama geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum | Başkan Erdoğan’dan tebrik
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
SON DAKİKA