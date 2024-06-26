ABD Dışişleri’nden itiraf raporu: YPG/PKK Kandil’e çocuk kaçırıyor! Terör örgütüne darbe Türkiye’den

ABD Suriye'de beslediği terör örgütü YPG-PKK'nın çocukları Kandil'e kaçırdığını itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024 İnsan Kaçakçılığı" raporunda terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin çocukları kaçırıp terör örgütüne çalışmaları için silah altına aldıkları ortaya çıktı.

ABD'DEN İTİRAF RAPORU

2024 İnsan Kaçakçılığı raporunda SDG'nin, Suriye'de 12 yaşındaki kız ve erkek çocukları askere aldığı, eğittiği ve kullanmaya devam ettiği açıkça belirtildi. 2022 ve 2023 yıllarında SDG'nin Suriye'de çocukları sahte kurs ilanları ile terör örgütüne aldığını ortaya çıkaran rapor, bu çocukların Kandil'de zorla eğitime tabi tutulduğunu belirtti.

ABD güçlerinin terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile ortak operasyonlar düzenlediği biliniyor.

ÇOCUKLARI KANDİL'E KAÇIRIYORLAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı bir toplantıda açıklanan raporda SDG'nin çocuk kaçırma faaliyetleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası bir kuruluş, SDG'ye bağlı silahlı grupların 2022 ve 2023 yıllarında çocukları silah altına aldığını ve kullandığını bildirdi. Devrimci Gençlik Hareketi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki eğitim kurslarına yönelik sahte duyurular yoluyla çocukları radikal Kürt gençlik örgütüne katmaya devam etti; STK'lar ve uluslararası kuruluşlar, Devrimci Gençlik Hareketi'nin çocukları hileli ve zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Gözlemciler bu çocukların Irak'ın Kandil Dağları'nda askeri eğitim gördüklerini belirtiyor.

"TÜRKİYE KRİTİK ETKİ SAĞLIYOR"

Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin çocuk kaçırma faaliyetlerine karşı sürekli çeşitli adımlar attığını belirten raporda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Hükümeti ve ondan destek alan Suriye Ulusal Ordusu çocuk askerler sorununu çözmek için etkili ve sürekli adımlar atmaktadır. Türkiye'nin iç yasalarına ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Edilmesine İlişkin İhtiyari Protokol kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, Türk ordusu 18 yaşın altındaki kişilerin zorla silahlı kuvvetlere alınmasını fiilen yasaklamaktadır. Ayrıca Türkiye Hükümeti, Suriye Milli Ordusu'ndaki çocuk askerler sorununun çözümünde kritik bir etki sağlıyor.

ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜNE TAKVİYE KUVVET

ABD ordusu ise Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.