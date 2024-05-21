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İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenledi: 7 Filistinli daha can verdi | Bir gazeteci bacağından yaralandı

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentine baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Gece boyu devam eden operasyonlarda biri doktor ve biri genç olmak üzere 7 Filistinli daha öldürüldü. Öte yandan Filistinli bir gazeteci de açılan ateş sonrası bacağından yaralandı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 23:49 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 00:11
İsrail ordusu Cenin’e baskın düzenledi: 7 Filistinli daha can verdi | Bir gazeteci bacağından yaralandı

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Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri Salı günü Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyerek düzinelerce aracın dahil olduğu ve gece boyunca devam eden büyük bir operasyon sırasında aralarında bir doktor ve bir gencin de bulunduğu yedi Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, operasyonun Hamas, El Fetih ve İslami Cihad gibi militan grupların uzun süredir merkezi olan şehirdeki silahlı militanları hedef aldığını ve çok sayıda Filistinlinin vurulduğunu söyledi.

Ambulans şoförü Hazim Masarwa, "Gizli güçler aniden bölgeye baskın düzenledi ve sokakta hareket eden her bedene ateş açtılar, hareket eden her şeyi hedef alıyorlardı." dedi.

Ağır paletli zırhlı buldozerler, şehir merkezine yakın sokakları yerle bir etti.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Görgü tanıkları, gece çökerken ateş ve patlama seslerinin hâlâ duyulduğunu ve askeri araçların şehrin bitişiğindeki karanlık mülteci kampında hareket ettiğini ancak çatışmaların yoğunluğunun azaldığını söyledi.

Yetkililer, şehirde çalışmaya giden bir öğretmen ve bir doktorun yanı sıra 15 yaşında bir çocuk ve 16 yaşında bir çocuğun da öldürülen yedi kişi arasında olduğunu söyledi. Operasyon sabah boyunca devam ederken, diğer ölü veya dokuz yaralının kimliğine ilişkin henüz bir bilgi alınamadı.

Hastane müdürü Wissam Baker, "Jenin hastanesi, Cenin'deki ana devlet hastanesidir ve şu anda etrafı sarılmıştır, önümüzde zor saatler olacak gibi görünüyor çünkü işgal daha fazla güç topluyor."dedi.

Hastanenin uzman cerrahının işe giderken vurularak ölenler arasında olduğunu söyledi.

FİLİSTİNLİ BİR GAZETECİ YARALANDI

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. İsrail ordusundan bir keskin nişancı, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi yakınındaki bir grup gazeteciye ateş açtı.

Saldırıda bacağından yaralanan Filistinli gazeteci Amr Munasıra hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri, devlet hastanesinin bitişiğindeki Cenin Mülteci Kampı civarındaki herhangi bir hareketliliğe izin vermiyor.

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