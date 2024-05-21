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Norveç, hakkında tutuklama emri çıkarılması halinde Netanyahu’yu tutuklayacak

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 22:34 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 22:34
Norveç, hakkında tutuklama emri çıkarılması halinde Netanyahu’yu tutuklayacak

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıkladı.



Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti.

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