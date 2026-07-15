İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan veda konuşması: Bu benim siyasi yolculuğumun sonu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna son kez başbakan olarak katıldı. Görevini devretmeye hazırlandığını belirten Starmer, oturumun sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu."

Temmuz 2024'te başbakanlık görevine gelen Starmer, son iki yıldaki icraatları, Jeffrey Epstein bağlantılı bir lordu Washington Büyükelçisi olarak ataması ve mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından partisinde yükselen istifa çağrıları üzerine İşçi Partisi liderliğinden ayrılarak yeni başbakanın belirleneceği sürecin önünü açmıştı.

Oturumda konuşan Starmer 2019'daki seçim yenilgisinden 2024'teki seçim zaferine uzanan süreci hatırlatarak, iki yıllık iktidarı boyunca ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını söyledi.