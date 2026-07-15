İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan veda konuşması: Bu benim siyasi yolculuğumun sonu
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda başbakan sıfatıyla katıldığı son "Başbakana Sorular" oturumunda görevini devretmeye hazırlandığını açıkladı. "Bu benim siyasi yolculuğumun sonu" diyen Starmer, görev sürecini değerlendirirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray görüşmesi sonrası yaşananları da anlattı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna son kez başbakan olarak katıldı. Görevini devretmeye hazırlandığını belirten Starmer, oturumun sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu."
Temmuz 2024'te başbakanlık görevine gelen Starmer, son iki yıldaki icraatları, Jeffrey Epstein bağlantılı bir lordu Washington Büyükelçisi olarak ataması ve mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından partisinde yükselen istifa çağrıları üzerine İşçi Partisi liderliğinden ayrılarak yeni başbakanın belirleneceği sürecin önünü açmıştı.
Oturumda konuşan Starmer 2019'daki seçim yenilgisinden 2024'teki seçim zaferine uzanan süreci hatırlatarak, iki yıllık iktidarı boyunca ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını söyledi.
KABİNEYİ TOPLADI, VEDA MESAJI VERDİ
Starmer, başbakan olarak son görevlerinden biri kapsamında sabah saatlerinde kabine toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti. Akşam ise İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı izleyeceğini söyleyen Starmer, görev sürecini tamamlarken birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.
ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ÖLÜMÜNE DEĞİNDİ
Geçen hafta evinde ölü bulunan eski milletvekili Ann Widdecombe olayına da değinen Starmer, cinayetin demokrasi adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Son 11 yılda eski ya da görevde bulunan üç milletvekilinin öldürüldüğünü hatırlatan Starmer, milletvekillerinin güvenliğini artıracak yeni adımlar atılacağını ifade etti.
ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Starmer'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'daki gergin görüşmenin ardından Londra'ya davet etmesini takdir ettiğini söyledi.
Bunun üzerine Starmer, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Oval Ofis'ten ayrılıp Beyaz Saray'dan tek başına çıktıktan sonra uçağa bindi ve biz Londra'ya gelmesini istedik. Doğrudan Downing Sokağı'na gelmesini istedim. Dışarıda onu karşıladım ve sarıldım."
Starmer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oval Ofis'ten çıktıktan sonra yakınındakiler dışında karşılaştığı ilk insani muamele buydu. Bu ülkede onunla ve Ukrayna'yla birlikte olduğumuzu söyledim. Yalnız göndermedim, arabasına kadar uğurladım. Biz İngiltere'de insanları binalarımızdan tek başına uğurlamayız."
DİNİ NEFRETE KARŞI MESAJ
İslam ve Yahudilere yönelik saldırılara ilişkin bir soruya da yanıt veren Starmer, şu ifadeleri kullandı:
"Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Antisemitizm ve Müslüman karşıtı nefret bir zehirdir."
Ne olmuştu?
Keir Starmer, geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime başka bir liderle girme" talebi üzerine İşçi Partisi liderliğinden istifa ederek yeni liderlik sürecinin önünü açtı. İşçi Partisi'nde bu hafta yeni liderin açıklanması, seçilecek ismin ise gelecek hafta başında başbakanlık görevini devralması bekleniyor.