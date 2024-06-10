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Hizbullah’tan İsrail’e yeni atak! Sınır hattında askeri hedeflere dört saldırı! Lübnan'dan gelen İHA'lar Golan Tepeleri'ni ateşe verdi.

8 Ekim’den bu yana İsrail ile çatışmalara devam eden Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattı üzerinde yer alan askeri hedeflere dört saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada El-Manara, Avivim ve Yaron yerleşim birimindeki 3 binanın güdümlü füze ile hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Lübnan'dan gönderilen iki İHA'nın Golan Tepelerinde patladığını ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 13:49 Güncelleme 10 Haziran 2024, 18:26
Hizbullah’tan İsrail’e yeni atak! Sınır hattında askeri hedeflere dört saldırı! Lübnan’dan gelen İHA’lar Golan Tepeleri’ni ateşe verdi.

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Hizbullah İsrail'e saldırılara devam ediyor. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan askeri hedeflerine 4 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZELİ SALDIRI

İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı El-Manara, Avivim ve Yaron yerleşim birimindeki 3 binanın güdümlü füze ile hedef aldıklarını ve askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

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Ramim Askeri Mevzisi'ndeki istihbarat toplama cihazlarının da uygun silahlarla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 8 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile çatışmalara devam ediyor. O tarihten bu yana 333 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

GOLAN TEPELERİNDE YANGIN

Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracı İsrail işgali altındakiGolan Tepelerinde yangına yol açtı.

Golan Tepelerinde füze fırlatılmasına duyarlı sirenler çalarken İsrail ordu radyosu da iki İHA'nın Golan'da imha edilmesinin ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise konuya dair haberinde, Lübnan'dan gönderilen iki İHA'nın Golan Tepelerinde patladığını, başarısız imha girişimi nedeniyle bölgede yangın çıktığını aktardı.

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