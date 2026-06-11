Gazze’deki zulme küresel başkaldırı! Dünya israil ordusunun alnına o utanç etiketini kazıdı: #ımmoralarmy

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti, 173 bin 205 kişi yaralandı.

Siyonist İsrail zulmüne karşı küresel vicdan bir kez daha ayağa kalktı.

Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halkın üzerine bomba yağdıran işgal ordusunun savaş suçları bu kez dijital bir barikata çarptı.

Gazetecilerden sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlerden vicdan sahibi milyonlarca insana kadar uzanan devasa bir kitle, sosyal medyada büyük tepki hareketlerinden birine imza attı. "Ahlaksız Ordu" anlamına gelen #ImmoralArmy etiketiyle başlatılan küresel operasyon, işgalcilerin maskesini bir kez daha düşürürken, paylaşılan dehşet verici görüntüler dünyayı adeta ayağa kaldırdı. İşte soykırımcı ordunun dünya gündemini sallayan o kirli sicili ve sosyal medyadaki büyük yankısı...