Gazze’deki zulme küresel başkaldırı! Dünya israil ordusunun alnına o utanç etiketini kazıdı: #ımmoralarmy
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamlar ve insan hakları ihlalleri, dünya genelindeki aktivistler ve gazeteciler tarafından sosyal medyada başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) kampanyasıyla küresel gündemin zirvesine oturdu. 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 72 bin 988 Filistinliyi şehit etti, 173 bin 205 kişiyi ise yaraladı. Ateşkes sonrası süreçte de 978 can kaybının yaşandığı bölgedeki vahşeti gözler önüne seren video ve görüntüler, sosyal medya platformlarında uluslararası toplumu harekete geçirme çağrısıyla milyarlarca kişiye ulaştı.
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- Gazeteciler, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri nedeniyle sosyal medyada #ImmoralArmy etiketiyle kampanya başlattı.
- Kampanya kapsamında İsrail ordusunun Gazze'deki sivil kayıpları, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntüleri paylaşıldı.
- Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 bin 988 Filistinli hayatını kaybetti, 173 bin 205 kişi yaralandı.
- 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesin ardından 978 Filistinli öldü, 3 bin 97 kişi yaralandı.
- Sosyal medya kullanıcıları uluslararası toplumu Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum almaya çağırdı.
Siyonist İsrail zulmüne karşı küresel vicdan bir kez daha ayağa kalktı.
Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halkın üzerine bomba yağdıran işgal ordusunun savaş suçları bu kez dijital bir barikata çarptı.
Gazetecilerden sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlerden vicdan sahibi milyonlarca insana kadar uzanan devasa bir kitle, sosyal medyada büyük tepki hareketlerinden birine imza attı. "Ahlaksız Ordu" anlamına gelen #ImmoralArmy etiketiyle başlatılan küresel operasyon, işgalcilerin maskesini bir kez daha düşürürken, paylaşılan dehşet verici görüntüler dünyayı adeta ayağa kaldırdı. İşte soykırımcı ordunun dünya gündemini sallayan o kirli sicili ve sosyal medyadaki büyük yankısı...
Gazetecililer, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik başlatılan sanal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.Gazze'deki vahşete küresel boykot: Sosyal medyada 'Ahlaksız Ordu' dalgası
Kullanıcıların İsrail ordusuna karşı tepki gösterdiği #ImmoralArmy etiketi, birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı. Sanal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi.
Sanal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.
Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.
Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı. Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.