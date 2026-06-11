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ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan ile görüşecek! Yine övgü yağdırdı: Harikaydı

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile görüşmeler yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı." dedi.

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ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan ile görüşecek! Yine övgü yağdırdı: Harikaydı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile harika bir anlaşma yapıldı, imzalar önümüzdeki günlerde atılabilir. Anlaşma yapılır yapılmaz Hürmüz Boğazı açılacak. İmza töreni Avrupa'da yapılacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance orada olacak. Netanyahu ile görüştüm yakında Erdoğan ile de görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

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Trump ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim. Gerçekten harikaydı" dedi.

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