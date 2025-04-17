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Havada panik! Uçağın kanadı alev aldı yolcular çığlık çığlığa kaldı: Bir Boeing vakası daha

ABD’de Denver’dan Edmonton’a giden Boeing 737 tipi uçak kalkış yaparken yolcular büyük bir patlama sesi duydu. Uçağın sağ kanadının alev aldığını gören yolcularda panik başlarken pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı. İşte yolcuların çığlık çığlığa kaldığı o anlar…

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:41
Havada panik! Uçağın kanadı alev aldı yolcular çığlık çığlığa kaldı: Bir Boeing vakası daha

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ABD'de Denver'dan Edmonton'a doğru uçan Boeing 737 tipi uçak kalkış yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı ve kanadını alevler sararken pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

UÇAKTA PATLAMA SESİ

Edmonton'a doğru uçan Boeing 737, kalkış yaptığı sırada uçaktaki 159 yolcu bir ses duydu. Uçak gökyüzüne doğru yükseldikçe seyahat edenler bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler. Yolcular uçakta büyük bir patlama sesi duyduklarını ve ciddi bir titreşim hissettiklerini söyledi.

Uçağın kanadı alev aldı yolcular çığlık çığlığa kaldı!

YOLCULAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA

Uçağın sağ kanadından alevler yükselirken yolcularda panik başladı. Bebekler ağlarken yolcular da çığlık çığlığa kaldı.

ABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Uçağın, mürettebatın yaptığı mayday çağrısından sağ motoru kapatana kadar 75 dakika havada kaldığı belirtildi. Uçak kısa bir süre sonra Denver'a acil iniş yaptı.

ABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Uçağın sağ kanadındaki yangına pistteki bir tavşanın yol açmış olabileceği; uçağın tavşana çarptığı ve tavşanın motora sıkıştığı düşünülüyor.

ABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırABD'de uçak faciası, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Henüz geçtiğimiz hafta ABD'de bir özel helikopter düşmüş ve Siemens yöneticisi Escobar, eşi ve üç çocuğu ile pilot hayatını kaybetmişti.

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