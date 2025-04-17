Havada panik! Uçağın kanadı alev aldı yolcular çığlık çığlığa kaldı: Bir Boeing vakası daha

ABD'de Denver'dan Edmonton'a doğru uçan Boeing 737 tipi uçak kalkış yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı ve kanadını alevler sararken pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı.
UÇAKTA PATLAMA SESİ
Edmonton'a doğru uçan Boeing 737, kalkış yaptığı sırada uçaktaki 159 yolcu bir ses duydu. Uçak gökyüzüne doğru yükseldikçe seyahat edenler bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler. Yolcular uçakta büyük bir patlama sesi duyduklarını ve ciddi bir titreşim hissettiklerini söyledi.
YOLCULAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA
Uçağın sağ kanadından alevler yükselirken yolcularda panik başladı. Bebekler ağlarken yolcular da çığlık çığlığa kaldı.
Uçağın, mürettebatın yaptığı mayday çağrısından sağ motoru kapatana kadar 75 dakika havada kaldığı belirtildi. Uçak kısa bir süre sonra Denver'a acil iniş yaptı.
Uçağın sağ kanadındaki yangına pistteki bir tavşanın yol açmış olabileceği; uçağın tavşana çarptığı ve tavşanın motora sıkıştığı düşünülüyor.
Henüz geçtiğimiz hafta ABD'de bir özel helikopter düşmüş ve Siemens yöneticisi Escobar, eşi ve üç çocuğu ile pilot hayatını kaybetmişti.