Fransa ve Ermenistan arasında askeri teknik alanında işbirliği anlaşması imzalanmasını da değerlendiren Zaharova, "Paris, Güney Kafkasya'da yeni bir silahlı çatışmayı kışkırtıyor. Paris, ülkeler içindeki veya ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları yalnızca kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor." dedi.

Zaharova, "Bu konudaki taleplerimiz değişmedi. Bunların arasında tüm Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan çıkarılması ve bu silahların konuşlandırılmasına yönelik altyapının ortadan kaldırılması yer alıyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO ülkelerinin nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelere başladığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunun Avrupa'nın güvenliği için tehdit yarattığını vurguladı.

"Türkiye ile her seviyede etkileşimi sürdürüyoruz"

Türk istihbaratının Rusya'ya bilgi vererek Moskova'da bir terör saldırısını önleme konusunda yardımcı olduğu yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuyu ancak Rus özel servisinin yorumlayabileceğini söyledi.

Sözcü Zaharova, Türkiye ile her seviyede etkileşimi sürdürdüklerini ve gündemdeki tüm konuları istişare ettiklerini dile getirdi.