Hizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidi

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'yı insansız hava aracı ile görüntülemesi ve görüntüleri yayımlamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hizbullah'a karşı topyekün savaş kararının yakın olduğunu söyledi.

HİZBULLAH DEMİR KUBBE'Yİ EZDİ: HAYFA'DA İHA

Hizbullah İHA'sı Hayfa üzerinde yaptığı uçuşta, hassas bölgelerin ve sivil mahallelerin görüntülerini içeren bir video yayımlamıştı.

KATZ'DAN TOPYEKÜN SAVAŞ TEHDİDİ

Hizbullah'ın yayımladığı görüntüler, İsrail'e karşı açık tehdit olarak yorumlanırken İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar verme anına çok yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katz, ayrıca, "Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ciddi şekilde mağlup edilecek" dedi.

İsrail ordusu ise "Lübnan'a yönelik bir saldırı için operasyonel planların onaylandığını ve doğrulandığını, birliklerin sahadaki hazırlığının artırılmasına devam edilmesi konusunda kararlar alındığını" bildirdi.

Katz'ın tehdidi İsrail ordusu IDF'nin Lübnan savaş planlarını onayladığını açıklamasının ardından geldi. IDF, generallerin değerlendirme yaptığını ve bu değerlendirme sırasında "kuvvetlerin sahadaki hazırlığının hızlandırılması" da dahil olmak üzere "Lübnan'a yönelik bir saldırı için operasyonel planların onaylandığını" söyledi.

HİZBULLAH GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLAYINCA TEHDİT GELDİ

İsrail'in tehditleri Hizbullah'ın kuzeydeki kilit şehir Hayfa'nın limanları ve havalimanları da dahil olmak üzere İsrail'deki gözetleme uçuşlarından elde edilen dokuz dakikalık drone görüntülerini yayımlamasından saatler sonra geldi.

Hayfa'da liman tesisleri de dahil olmak üzere yerleşim ve askeri alanların görüntülerini içeren görüntüleri yayımlama kararı İsrail'in zafiyetini bir kez daha ortaya çıkarırken Tel Aviv'e yönelik de açık tehdit olarak yorumlandı.

DEMİR KUBBE HEDEFTE

Görüntülerde Rafael savunmasına ait bir fabrikanın bazı bölümlerini, Demir Kubbe bataryaları, roket motoru depoları, David'in Sapanı tesisleri ve radar yer alıyordu.

Uzmanlar, Hizbullah'ın insansız hava araçlarının tespit edilmesini önlemek için alçaktan uçmak ve teknolojinin bozulmasından kaçınmak için birden fazla kanal kullanmak da dahil olmak üzere bir dizi taktik kullandığını değerlendirdi.

Hizbullah'ın, görüntüleri, ABD elçisi Amos Hochstein'ın önceki gün aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerle görüşmesinin ardından Lübnan'a yaptığı ziyaretle aynı dönemde paylaşması dikkat çekti.