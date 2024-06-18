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İsrail Gazze’de saldırıya devam ediyor! Nusayrat Kampı’nda 7 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze’de katliama devam ediyor. Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah’ta uçuş yaptı ve topçu birlikleri ise Refah’a saldırı düzenledi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 08:40 Güncelleme 18 Haziran 2024, 08:40
İsrail Gazze’de saldırıya devam ediyor! Nusayrat Kampı’nda 7 kişi öldü

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İsrail ordusu Lahey'den gelen saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze'de bombardımana devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

NUSAYRAT KAMPI'NDA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

DEYR EL-BALAH'TA HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

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