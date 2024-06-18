Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ından kötü haber! Ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerindeki Gandalf rolü ile efsaneleşen dünyaca ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki Mckellen'in Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda oyununu sergilerken ayağının kayıp düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde üstlendiği Gandalf rolü, X-Men filmlerindeki Magneto rollerinin yanı sıra Beauty and the Beast, The Da Vinci Code ve Mr Holmes filmlerindeki rolleriyle de tanınan 85 yaşındaki Ian McKellen, hastaneye kaldırıldı.
SAHNEDEN DÜŞTÜ
Ian McKellen'in Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda sahnede ayağının kayıp düştüğü bildirildi.
McKellen'in düştükten sonra acı içinde bağırdığı ve tiyatro ekibinin yardıma koştuğu belirtildi.