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Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ından kötü haber! Ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerindeki Gandalf rolü ile efsaneleşen dünyaca ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki Mckellen'in Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda oyununu sergilerken ayağının kayıp düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:02 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:25
Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ından kötü haber! Ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı 1

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde üstlendiği Gandalf rolü, X-Men filmlerindeki Magneto rollerinin yanı sıra Beauty and the Beast, The Da Vinci Code ve Mr Holmes filmlerindeki rolleriyle de tanınan 85 yaşındaki Ian McKellen, hastaneye kaldırıldı.

Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ından kötü haber! Ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı 2

SAHNEDEN DÜŞTÜ

Ian McKellen'in Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda sahnede ayağının kayıp düştüğü bildirildi.

Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ından kötü haber! Ünlü oyuncu Ian McKellen hastaneye kaldırıldı 3

McKellen'in düştükten sonra acı içinde bağırdığı ve tiyatro ekibinin yardıma koştuğu belirtildi.

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