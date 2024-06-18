ABD’de Rusya ve Kuzey Kore endişesi! John Kirby’den dikkat çeken açıklama

Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya 'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti.





Bölgede henüz çok ciddi parametreler görmediklerini de kaydeden Kirby, "Ama yine de bunu çok ama çok yakından izliyor olacağız." diye konuştu.