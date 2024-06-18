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ABD'de Rusya ve Kuzey Kore endişesi! John Kirby'den dikkat çeken açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" ABD'nin endişe duyduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 00:52 Güncelleme 18 Haziran 2024, 00:52
ABD’de Rusya ve Kuzey Kore endişesi! John Kirby’den dikkat çeken açıklama

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ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıkladı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.



"ENDİŞELİYİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yapacağı seyahatle ilgili soruya Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir." yanıtını verdi.



Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti.



Bölgede henüz çok ciddi parametreler görmediklerini de kaydeden Kirby, "Ama yine de bunu çok ama çok yakından izliyor olacağız." diye konuştu.

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