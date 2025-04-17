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İsrail Gazze’de Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: 10 kişi yanarak şehit oldu

İsrail Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırdı. İsrail ordusunun saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak can verdi.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:49 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:56
İsrail Gazze’de Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: 10 kişi yanarak şehit oldu

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İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

10 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

İsrail'den Han Yunus'a saldırı, AAİsrail'den Han Yunus'a saldırı, AA

Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli yanarak hayatını kaybetti.

Ölen ve yaralananların Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'den Han Yunus'a saldırı, AAİsrail'den Han Yunus'a saldırı, AA

GAZZE'DE İSRAİL SOYKIRIMI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.

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