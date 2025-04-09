Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyahu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Türkiye olarak, Suriye'de sadece İsrail ile değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok." diyen Fidan, Suriye'nin bağımsız bir ülke olduğunu söyledi.

Suriye'nin de dahil olduğu bölge ülkeleriyle bir araya gelerek, terör örgütü DEAŞ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik sorunlarına odaklanan platformun "çok işe yaradığını" aktaran Fidan, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı bir takım emellerini kullanarak, Suriye'de provokasyon çıkarmaya çalışması kabul edilebilir bir konu değil." dedi.

Fidan, Türkiye'nin, bölgede hiçbir ülkeyle çatışmak istemediğini belirterek, "Suriye'nin tekrar, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, operasyona, provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz. Sadece bakmakla yetinmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, "Türkiye, Suriye sahasında daha fazla bir askeri angajmana mı hazırlanıyor?" sorusuna, "Suriye gerçekten Türkiye'nin desteğiyle birçok sorununun üstesinden gelebilecek durumda. Önce niyetimiz var, sonra kapasitemiz var, sonra vizyonumuz var." şeklinde yanıt verdi.

Türkiye'nin, Suriye'ye ihtiyacı olan birçok alanda destek vermesinin doğal olduğunu belirten Fidan, "Bölgede kendi güvenlik değerlendirmelerimize, tehdit değerlendirmelerimize, ikili işbirliğimize hizmet edecek her türlü konuya açığız." ifadelerine yer verdi.

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkeyi terk ettiği günden itibaren İsrail'in, Suriye'de düzenli bir ordunun kullanacağı tüm unsurları tahrip ettiğini vurgulayan Fidan, "(İsrail) Yeni gelen yönetime, silahlı kuvvetlere hiçbir şey bırakmama konusunda bir strateji belirlemiş durumda ve bunu da adım adım geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Başka bir ülkeyle ilgili konuya geldiğimiz zaman da orada istikrarsızlık çıkmaması önemli. Komşu bir ülkede, bize de zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı çıkıyorsa ortaya, buna seyirci kalamayız. Bununla ilgili başta diplomatik adımlar olmak üzere adımlarımızı atarız." diye konuştu.