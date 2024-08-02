İsrail diken üstünde! Savaş için tarih verildi: Binlerce roket atılabilir! Eş zamanlı ve koordineli olacak

"İNTİKAM BEKLESİNLER"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün cenazesinde yaptığı açıklamada, "İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler" dedi. Yemen'deki Husilerin lideri de İsrail'in "büyük tırmanışına" "askeri yanıt" vereceklerini duyurdu.



Tüm bu yaşananların ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bölgedeki tansiyonun düşürülmesi yönünde talimat verdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye BİDEN'DAN TALİMAT Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verildi. Görüşmede Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı İsrail'e yeni Amerikan askeri sevkiyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı. Biden, Netanyahu'ya, Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi yönünde devam eden çabaların önemini vurguladı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür ÇOK SAYIDA SALDIRI BEKLENİYOR

İsrailli yetkililer, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah'ın komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikastlarına karşı olası en kötü yanıta hazırlandığını ve İran, Lübnan, Irak, Yemen, Suriye, Gazze ve hatta Batı Şeria'dan aynı anda çok sayıda saldırı beklediğini duyurdu. Bölgede geniş çaplı bir savaş şu anda ihtimal dışı olsa da Tel Aviv, ülke genelinde balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı Demir Kubbe, Davud Sapanı ve hava savunma bataryalarının konuşlandırılması da dahil olmak üzere en yüksek askeri ve sivil alarm seviyesini ilan etti. Ordu ayrıca güvenlik birimlerindeki izinleri iptal etti, sivil hava trafiğini kısıtladı ve Lübnan sınırına yakın, İsrail'in 40 kilometre içine kadar tehlikeli maddeler içeren düzinelerce fabrikanın kapatılması emrini verdi. Jerusalem Post Gazetesi, "İsrail binlerce roketin atılacağı çok vekilli saldırıya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Hizbullah'ın elinde 150 bin roket olduğunu vurguladı.

Jerusalem Post Gazetesi'nde yayımlanan haber İsrailli yetkililer, hava savunma sistemlerinin, her gün binlerce roketin atıldığı saldırıları savuşturmakta zorluk çekeceğini tahmin ediyor. Aynı gazetede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çarşamba günü, "İsrail saldırıya uğrarsa, İsrail'i savunmaya kesinlikle yardımcı olacağız," açıklaması da yer aldı. ABD YARDIM EDECEK İDDİASI

Ynet haber sitesine göre ise ABD ordusu bölgedeki varlığını artırıyor ve İran ve Hizbullah'a yönelik büyük ölçekli bir müdahale operasyonuna hazırlanıyor.