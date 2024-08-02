İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!

TUTUKLAMA ÇAĞRISI



Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'den 'terörist' olarak bahsederek tutuklama çağrısı yaptı.

Eski bakan mesajında ''Şeyh Akrama Sabri, Yahudi halkı için en kutsal yerden faaliyet gösteren bir terör destekçisidir.'' Sabri'yi diyerek direkt hedef gösterdi.

Öte yandan hayatı boyunca Filistin'in özgürlüğü için mücadelede şehit düşen Haniye için de alçak ifadeler kullanarak ''Akrama, 7 Ekim'deki katliamın doğrudan sorumlusu olan ve elleri kana bulanan toplu katliamcı İsmail Haniye'nin yanında yer alıyor. İsrail polisi, terörizmi kışkırtmaktan ve İsrail içinde ve dışında caydırıcılık yaratmaktan dolayı Şeyh'i bugün tutuklamalı.'' dedi.