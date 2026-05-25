Şiddetli yağış Çin’i vurdu: Acil durum ilan edildi
Çin’in orta ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Bazı bölgelerde en yüksek seviye olan “kırmızı alarm” verilirken, Çongçing’de meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayboldu. 1805 kişinin tahliye edildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'in orta ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel alarmı verildi. Yetkililer, bazı bölgelerde ani sel riskinin kritik seviyeye ulaştığını duyurdu.
Çin Su Kaynakları Bakanlığı ile Çin Meteoroloji İdaresi, Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm" ilan etti. Yetkililer, pazar günü saat 20.00'den pazartesi günü 20.00'ye kadar dağlardan gelen taşkınların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.
BİRÇOK BÖLGEDE TURUNCU ALARM VERİLDİ
Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölgelerinde ise "turuncu alarm" verildi. Yerel yönetimlerden gerçek zamanlı takip yapmaları ve riskli bölgelerde önleyici tahliyeleri hızlandırmaları istendi.
Hınan'ın güneyi, Anhui'nin batı ve güney kesimleri, Hunan'ın kuzeybatısı, Ciangşi'nin kuzeydoğusu ve Çonçing'in kuzeydoğusunda yağışların gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Anhui'nin güneybatısı ile Hubey'in batısında ise şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.
Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en yüksek alarm seviyesini temsil ederken, ardından "turuncu", "sarı" ve "mavi" uyarılar geliyor.
ÇONGÇİNG'DE CAN KAYBI ARTTI
Ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde hafta sonu meydana gelen sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişiden ise haber alınamadığı açıklandı.
Önceki gece başlayan ve gün boyu devam eden sağanak nedeniyle birçok bölgede taşkınlar yaşandı. Selden etkilenen alanlarda yaşayan 1805 kişi tahliye edildi.
Yerel yönetim, Yongçuan ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Beybey ilçesinde de 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
NEHİRLER TAŞTI, EKİPLER SAHADA
Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye acil durum ilan edildi.
Yoğun yağış sonrası 22 ilçe ve beldede nehirlerdeki su seviyesinin tehlike sınırını aştığı belirtilirken, bölgede arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları sürüyor.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın da bölgeye ekip gönderdiği, saha incelemeleriyle birlikte afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verileceği bildirildi.