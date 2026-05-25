Şiddetli yağış Çin’i vurdu: Acil durum ilan edildi

Çin'in orta ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel alarmı verildi. Yetkililer, bazı bölgelerde ani sel riskinin kritik seviyeye ulaştığını duyurdu. Çin Su Kaynakları Bakanlığı ile Çin Meteoroloji İdaresi, Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm" ilan etti. Yetkililer, pazar günü saat 20.00'den pazartesi günü 20.00'ye kadar dağlardan gelen taşkınların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çin'in Çongçing şehrinde, aşırı yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarının drone görüntüsü. (Fotoğraflar Reuters'tan alınmıştır) BİRÇOK BÖLGEDE TURUNCU ALARM VERİLDİ Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölgelerinde ise "turuncu alarm" verildi. Yerel yönetimlerden gerçek zamanlı takip yapmaları ve riskli bölgelerde önleyici tahliyeleri hızlandırmaları istendi. Hınan'ın güneyi, Anhui'nin batı ve güney kesimleri, Hunan'ın kuzeybatısı, Ciangşi'nin kuzeydoğusu ve Çonçing'in kuzeydoğusunda yağışların gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Anhui'nin güneybatısı ile Hubey'in batısında ise şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en yüksek alarm seviyesini temsil ederken, ardından "turuncu", "sarı" ve "mavi" uyarılar geliyor.