İsrail, bayram arifesinde Gazze ve Batı Şeria’da sivilleri vurdu

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı tarihten itibaren Batı Şeria'da 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi zorla yerinden edildi.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail saldırılarında yaklaşık 1200 Filistinli öldü, 13 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Kurban Bayramı arifesinde hem Gazze Şeridi'nde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdü. Gazze'de bir araca düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, Batı Şeria'nın Cenin Kampı'nda açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

HAN YUNUS'TA HEDEF ALINAN ARAÇTA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Han Yunus'un batısında seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİ VURULDU

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı'nda ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Kızılayı, 30 yaşındaki Filistinlinin cenazesinin kamptan alınarak Cenin Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskın, gözaltı ve saldırılar katlanarak artıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi zorla yerinden edildi.

İsrail’den Arife Günü'nde de zulüm: Han Yunus’ta sivillerin olduğu araç vuruldu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya