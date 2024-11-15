İsrail basınından dikkat çeken iddia: Hizbullah ateşkes taslağına "birkaç gün içinde" yanıt verecek

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına Lübnan'dan yapılması teklifin beklendiğini öne sürdü. Yetkili, Hizbullah'ın bu taslağa "birkaç gün içinde" yanıtını daralttı ve bu yanıtın genişletilmesini istediğini ifade etti. Lübnan basını bugün, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah'ın arasında ateşkes amacıyla bir anlaşma taslağını teslim edeceğini duyurdu.

NİHAİ ANLAŞMADA SON AŞAMAYA GELİNDİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktarmıştı.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI TASLAĞI

İsrail'in devlet televizyonu KAN'a göre, ateşkes anlaşma taslağında İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki askerlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanması öngörülüyor.

Taslağa göre, İsrail'in güneyden çekilme süreci ABD ve bir diğer ülke tarafından denetlenecek.

Ateşkesin ardından 60 gün içinde Lübnan, güneydeki grupları silahsızlandırmayı taahhüt ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına dayanarak, Lübnan'daki grupların yeniden silahlanmasını engellemek amacıyla, Lübnan'a yapılacak silah satışları ve iç silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek, ancak bu taahhütler, her iki ülkenin de gerektiğinde kendini savunma hakkını kısıtlamayacak.

Bunun dışında, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde, Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı güç Lübnan ordusu olacak.