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ABD basınından Lübnan’da ateşkes iddiası! Netanyahu’nun danışmanı Biden’dan önce Trump’a gitti

ABD’de 47. Başkan seçilen Donald Trump’ın Gazze ve Lübnan politikası merakla beklenirken Washington Post’tan dikkat çeken bir haber geldi. Netanyahu'nun stratejik işler bakanı Ron Dermer'in pazar günü ABD’ye düzenlediği ziyarette Biden yönetimi ile görüşmek için Beyaz Saray’a gitmeden önce Mar-a-Lago’da Trump’ın yetkilileriyle görüştüğünü belirtti. Netanyahu’nun, Trump’a başkanlık hediyesi olarak Lübnan’da ateşkes anlaşması yapmayı planladığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:35
ABD basınından Lübnan’da ateşkes iddiası! Netanyahu’nun danışmanı Biden’dan önce Trump’a gitti

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ABD'de 5 Kasım seçiminde 47. Başkan seçilen eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın, Orta Doğu politikası merakla beklenirken Washington Post'tan dikkat çeken bir haber geldi.

ABD BASININDAN LÜBNAN'DA ATEŞKES İDDİASI

ABD gazetesi The Washington Post, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın bir danışmanının, İsrail'in Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasını ilerletmek için acele ettiğini ve Trump'a erken bir dış politika zaferi sunmayı amaçladığını söylediğini belirtti.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANI BEYAZ SARAY'DAN ÖNCE MAR-A-LAGO'YA GİTTİ

Netanyahu'nun stratejik işler bakanı Ron Dermer'in pazar günü Beyaz Saray'a gidip Biden yönetimi yetkililerini Lübnan görüşmelerinin durumu hakkında bilgilendirmeden önce Mar-a-Lago'ya uğramasını Trump'ın seçim zaferinden sonra Amerika'nın siyasi ağırlık merkezinin ne kadar hızlı değiştiğinin bir işareti olarak görülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

NETANYAHU'DAN TRUMP'A BAŞKANLIK HEDİYESİ

Washington Post'a göre İsrailli bir yetkili "İsrail'in Trump'a bir şeyler hediye edeceğine dair bir anlayış var... Ocak ayında Lübnan konusunda bir anlayış olacak" dedi.

Dermer'in sözcüsü Washington Post'a ziyaret sırasında çok çeşitli konuların ele aldığını belirtti fakat detaylı bilgi vermedi. Netanyahu'nun ofisi ve Trump'ın sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf ArşiviABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP SAVAŞLARI BİTİRMEYİ VADEDİYORDU

Seçimden önce Orta Doğu'da savaşa son vermeyi vadeden Trump, 6 Kasım'da yaptığı zafer konuşmasında da aynı sözleri tekrarları. Öte yandan Washington Post'un bildirdiğine göre Trump geçtiğimiz ay bir telefon görüşmesinde Netanyahu'ya Hizbullah ve Hamas konusunda "Yapman gerekeni yap" dediğini belirtti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, EPAABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, EPA

GAZZE'DE NE OLACAK?

Mar-a-Lago'da tartışılan Lübnan önerisinin Gazze'de durdurulan ateşkes ve rehine serbest bırakma görüşmeleri üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı ise henüz bilinmiyor.

"Netanyahu'nun Biden'a sadakati yok ve tamamen Trump'ın gözüne girmeye odaklanacak" dedi Başkan Barack Obama döneminde İsrail-Filistin müzakereleri için özel elçi olarak görev yapmış ve ilk Trump yönetimine geçiş döneminde görev yapmış olan Frank Lowenstein. 2016 bir gösterge ise, "Trump bir fırsat gördüğünde zaten başkanmış gibi davranmaktan çekinmeyecektir." diye ekledi.

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