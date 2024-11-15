Rusya’dan uranyum hamlesi: ABD’ye kısıtlama getirdi

Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdi. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını sınırlamasının ardından, Rusya'nın da karşılık olarak benzer bir adım attığı bildirildi. Açıklamada, "Rus hükümeti, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi" denildi.

Rusya'dan ABD'nin kısıtlama hamlesine misilleme (Fotoğraf: AA)

KISITLAMANIN KAPSAMI BELLİ OLDU

Bu kısıtlamalar, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından verilen tek seferlik lisanslarla yapılacak sevkiyatlar için geçici olarak muafiyet sağlanacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşılık olarak, uranyum, titanyum ve nikel gibi ürünlerin dış pazarlara tedarikinde kısıtlamalar getirebileceklerini ifade etmişti.

ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın aldı (Fotoğraf: AA)

2023'ÜN İLK YARISINDA RUSYA'DAN 416 TON URANYUM SATIN ALDI

Amerikan istatistik servisinin verilerine göre, ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın alarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla alımını yüzde 120 artırdı. Bu, Washington'un 2005'ten bu yana Rusya'dan gerçekleştirdiği en büyük uranyum alımı oldu. 2005 yılında bu rakam 418 ton olarak kaydedilmişti.

Uranyum (Fotoğraf: AA)

RUSYA'YA BAĞIMLI

ABD, sadece uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıtı Rusya'dan tedarik ederken ülkenin radyoaktif malzeme alımlarındaki ana kalemi oluşturuyor.

ABD'nin nükleer endüstrisi, hâlâ büyük ölçüde Rus uranyumuna bağımlı olurken New York Times, ABD'nin Moskova ile ekonomik bağları koparmayı amaçlasa da Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum alımına devam ettiğini vurgulamıştı. NYT, 1990'ların başından itibaren ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi durdurduğunu, bunun Soğuk Savaş sonrası gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olduğunu hatırlatmıştı. ABD, zenginleştirilmiş uranyum alımlarında büyük oranda Rusya'ya bağımlı ve ülke, hala kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte birini Rusya'dan ithal ediyor.