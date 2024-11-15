PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya'dan uranyum hamlesi: ABD'ye kısıtlama getirdi

Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdi. Bu adım, ABD'nin Rusya'dan uranyum ithalatını sınırlamasına karşılık olarak atıldı. 2023'ün ilk yarısında ABD, Rusya'dan 416 ton uranyum almıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 19:44 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 19:44
Rusya’dan uranyum hamlesi: ABD’ye kısıtlama getirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdi. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını sınırlamasının ardından, Rusya'nın da karşılık olarak benzer bir adım attığı bildirildi. Açıklamada, "Rus hükümeti, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi" denildi.

Rusya'dan ABD'nin kısıtlama hamlesine misilleme (Fotoğraf: AA)Rusya'dan ABD'nin kısıtlama hamlesine misilleme (Fotoğraf: AA)

KISITLAMANIN KAPSAMI BELLİ OLDU

Bu kısıtlamalar, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından verilen tek seferlik lisanslarla yapılacak sevkiyatlar için geçici olarak muafiyet sağlanacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşılık olarak, uranyum, titanyum ve nikel gibi ürünlerin dış pazarlara tedarikinde kısıtlamalar getirebileceklerini ifade etmişti.

ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın aldı (Fotoğraf: AA)ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın aldı (Fotoğraf: AA)

2023'ÜN İLK YARISINDA RUSYA'DAN 416 TON URANYUM SATIN ALDI

Amerikan istatistik servisinin verilerine göre, ABD, 2023'ün ilk yarısında Rusya'dan 416 ton uranyum satın alarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla alımını yüzde 120 artırdı. Bu, Washington'un 2005'ten bu yana Rusya'dan gerçekleştirdiği en büyük uranyum alımı oldu. 2005 yılında bu rakam 418 ton olarak kaydedilmişti.

Uranyum (Fotoğraf: AA)Uranyum (Fotoğraf: AA)

RUSYA'YA BAĞIMLI

ABD, sadece uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıtı Rusya'dan tedarik ederken ülkenin radyoaktif malzeme alımlarındaki ana kalemi oluşturuyor.

ABD'nin nükleer endüstrisi, hâlâ büyük ölçüde Rus uranyumuna bağımlı olurken New York Times, ABD'nin Moskova ile ekonomik bağları koparmayı amaçlasa da Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum alımına devam ettiğini vurgulamıştı. NYT, 1990'ların başından itibaren ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi durdurduğunu, bunun Soğuk Savaş sonrası gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olduğunu hatırlatmıştı. ABD, zenginleştirilmiş uranyum alımlarında büyük oranda Rusya'ya bağımlı ve ülke, hala kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte birini Rusya'dan ithal ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten sınır ötesi harekat mesajı: TSK her an tetiktedir
Türk Savaş gemileri İtalyan araştırma gemisinin olduğu bölgeye konuşlandı: Yunanistan mürettebatını geri çekti
Türk Telekom
2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna
İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi
PKK askeri harekat öncesi İsrail’e sığındı! Elebaşı Zübeyir Aydar açık açık söyledi: İsrail’le ilişki kurabiliriz
Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Beni aptal yerine koydu
Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...
ABD’nin son teknoloji nükleer denizaltısı balıkçı ağına takıldı
Seçil Erzan düğümü: Hazine ve Maliye Bakanlığı davaya dahil oldu | Tefeci itirafı... Sormadan alıyordu
Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı
Yok artık Fener! Osimhen’i gölgede bırakacak Viktor Gyökeres hamlesi
Kandil’in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin
Berat Albayrak’ın stratejik hamleleri meyvelerini veriyor! Çark kırıldı! Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırdı
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü
SON DAKİKA