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İran'dan ABD yönetimine yazılı güvence: "Seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağız"

ABD seçim sürecinde yeni Başkan Donald Trump 3 kere suikast girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Dünya genelinde büyük tartışmalara neden olan olayın ardından ABD basını Wall Street Journal flaş bir detay kaleme aldı. WSJ, İran’ın geçen ay ABD yönetimine, "seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiğini iddia etti.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:04 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:04
İran’dan ABD yönetimine yazılı güvence: Seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağız

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İran'ın geçen ay ABD yönetimine, "seçilmiş başkan Donald Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında geçen aylarda Trump konusunda yazışmalar yapıldı.



ABD yönetiminin, eylülde Tahran'a özel bir mektup göndererek, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

Bu mektuba karşılık olarak İran'ın da 14 Ekim'de Washington'a yazılı cevabında Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.



İRAN'IN BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ AÇIKLAMASI

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından, söz konusu haberdeki iddialara ilişkin AA'ya yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki ülke arasında paylaşılan resmi mesajların ayrıntıları hakkında kamuya açık açıklamalarda bulunmuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Şehit (Kasım) Süleymani suikastını, uluslararası hukukun tanınmış ilkelerine bağlı kalarak yasal ve yargısal yollarla takip etme taahhüdünü uzun zaman önce ilan etti." ifadeleri paylaşıldı.



TRUMP'IN KORUMASI ARTIRILMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Trump'ın başkanlığı döneminde, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

İran'ın, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak başta eski Başkan Trump olmak üzere ABD'li yetkililere suikast planladığı iddia edilmiş, bunun üzerine Joe Biden yönetimi temmuzda Trump'ın Gizli Servis korumasını artırmıştı.

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