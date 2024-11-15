İran'dan ABD yönetimine yazılı güvence: "Seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağız"

Wall Street Journal'ın, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında geçen aylarda Trump konusunda yazışmalar yapıldı.





ABD yönetiminin, eylülde Tahran'a özel bir mektup göndererek, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

Bu mektuba karşılık olarak İran'ın da 14 Ekim'de Washington'a yazılı cevabında Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.