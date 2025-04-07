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Türkiye'den korktu Beyaz Saray'a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu'dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz

ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te gazetecilerin karşısında geçen işgalci Netanyahu'dan Suriye mesajı geldi. Netanyahu, "Türkiye ile Suriye’de çatışmak istemiyoruz. Türkiye’nin Başkan Trump ile iyi bir ilişkisi var. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 23:51
Türkiye’den korktu Beyaz Saray’a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu’dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz

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ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray açıkladı: Trump ve Netanyahu'nun katılacağı ortak basın toplantısı iptal edildi (EPA)Beyaz Saray açıkladı: Trump ve Netanyahu'nun katılacağı ortak basın toplantısı iptal edildi (EPA)

Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

Trump ve Netanyahu bir araya geldi!

CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ
Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray açıkladı: Trump ve Netanyahu'nun katılacağı ortak basın toplantısı iptal edildi (EPA)Beyaz Saray açıkladı: Trump ve Netanyahu'nun katılacağı ortak basın toplantısı iptal edildi (EPA)

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN SURİYE ÇIKIŞI
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Dünyanın gözü Beyaz Saray'da! Trump ile görülen işgalci Netanyahu'dan Suriye çıkışı: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz (AA)Dünyanın gözü Beyaz Saray'da! Trump ile görülen işgalci Netanyahu'dan Suriye çıkışı: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz (AA)

Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu'dan ortak açıklama: Türkiye ile çatışmak istemiyoruz

TRUMP: GAZZE'DEKİ SAVAŞ SONA ERECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Türkiye'den korktu Beyaz Saray'a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu'dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz (Reuters)Türkiye'den korktu Beyaz Saray'a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu'dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz (Reuters)

Trump, "Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi.

(AA)(AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Trump, "Erdoğan'ı seviyorum güçlü ve akıllı kimsenin yapamadığını başardı" dedi.

Trump: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni sever"

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