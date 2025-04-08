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İran ve ABD arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu: Umman'da yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağını duyurdu. Öte yandan İran haber ajansı Tasnim ise Erakçi'nin ABD'nin Ortadoğu'daki en üst düzey temsilcisi Steve Witkoff ile görüşeceğini yazdı.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:41
İran ve ABD arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu: Umman’da yapılacak

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İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da başlayacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı.

ERAKÇİ İLE WITKOFF GÖRÜŞECEK

İran haber ajansı Tasnim'e göre ise Erakçi ABD'nin Ortadoğu'daki en üst düzey temsilcisi Steve Witkoff ile arabulucu aracılığıyla görüşecek

TRUMP'TAN HAMANEY'E MEKTUP

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmişti. Bekayi, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.

İRAN BÜYÜK TEHLİKEYE GİRECEK
ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında görüşmenin doğrudan yapılacağını öne sürmüştü. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

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