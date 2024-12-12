Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!

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Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladığını bildirdi. PKK'NIN GRUPLARI AB'DE AKTİF



Europol tarafından yayınlanan 2024 AB Terörizm Durumu ve Trendleri Raporu'nda PKK'nın da dahil olduğu "etno-milliyetçi ve ayrılıkçı terör gruplarının AB'de aktif olmaya devam ettiği" belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA) Raporda, AB ülkelerinde yaşayan terör örgütü PKK mensupları ve hücrelerinin bağış toplama, yeni üye kazanma, eğitim ve propaganda faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüğü belirtilerek, "PKK için toplanan fonların çoğunun görünüşte meşru faaliyetlerden (bağışlar, etkinlikler, üyelik aidatları, mal ve medya ürünlerinin satışı vb.) ve gasp, dolandırıcılık, haraç, kara para aklama veya uyuşturucu kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir." ifadesi kullanıldı.