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Europol'dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!

AB polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladığını bildirdi. Raporda terör örgütünün özellikle Kürt kökenli gençleri hedef aldığı belirtilirken, her yıl "kampanya" adı altında Avrupa çapında milyonlarca avro topladığı ifade edildi. Bu paraların örgütün propagandasını yapmak ve terörist devşirmek için kullanıldığı kaydedildi. Raporda, "PKK'nın propagandasını yaymak için kullandığı medya kuruluşlarından bazıları AB'de bulunuyor." denildi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 18:06 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 20:02
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!

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Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladığını bildirdi.

PKK'NIN GRUPLARI AB'DE AKTİF

Europol tarafından yayınlanan 2024 AB Terörizm Durumu ve Trendleri Raporu'nda PKK'nın da dahil olduğu "etno-milliyetçi ve ayrılıkçı terör gruplarının AB'de aktif olmaya devam ettiği" belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA)Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA)

Raporda, AB ülkelerinde yaşayan terör örgütü PKK mensupları ve hücrelerinin bağış toplama, yeni üye kazanma, eğitim ve propaganda faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüğü belirtilerek, "PKK için toplanan fonların çoğunun görünüşte meşru faaliyetlerden (bağışlar, etkinlikler, üyelik aidatları, mal ve medya ürünlerinin satışı vb.) ve gasp, dolandırıcılık, haraç, kara para aklama veya uyuşturucu kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol (AA)Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol (AA)

KAMPANYA ADI ALTINDA MİLYONLARCA AVRO TOPLADILAR

Terör örgütünün her yıl "kampanya" adı altında Avrupa çapında milyonlarca avro topladığına işaret edilen raporda, bu paraların örgütün propagandasını yapmak ve terörist devşirmek için kullanıldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA)Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA)

PKK ÖZELLİKLE KÜRT GENÇLERİNİ HEDEF ALIYOR

Terör örgütünün özellikle Kürt kökenli gençleri hedef alan propagandasının aktivistler ve gazeteciler, internet siteleri, televizyon, sosyal medya veya yazılı basın aracılığıyla yayıldığının aktarıldığı raporda, "PKK'nın propagandasını yaymak için kullandığı medya kuruluşlarından bazıları AB'de bulunuyor." denildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA)Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki eylemleri (AA)

Raporda, terör örgütünün çatışma bölgelerine yeni üyeler göndermek ya da AB'deki terör hücrelerinde kullanmak amacıyla insanları kaçırdığına ilişkin deliller olduğu ifade edildi.

Raporda, AB kolluk kuvvetleri tarafından ayrılıkçı terör suçlarından 2023 yılında yapılan 25 gözaltının 9'unun PKK üyelerine yönelik olduğu bildirildi.

Europolden itiraf gibi rapor! Kampanya adı altında PKKya para toplama! Terör listesinden sildirmek için...Europolden itiraf gibi rapor! Kampanya adı altında PKKya para toplama! Terör listesinden sildirmek için...
Europol'den itiraf gibi rapor! Kampanya adı altında PKK'ya para toplama! Terör listesinden sildirmek için...

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