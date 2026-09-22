İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, Tahran çıkışlı uluslararası uçuşlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan İhvan, gece yarısından itibaren uygulanacak yeni kısıtlamaları kamuoyuyla paylaştı.

UÇUŞLAR GECE YARISI DURDURULUYOR

İran yerel saatiyle 24.00'dan itibaren Bağdat ve Maskat havaalanlarının İran çıkışlı uçuşları kabul etmeyeceğini belirten İhvan, bu karara bağlı olarak Tahran-Bağdat ve Tahran-Maskat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini söyledi.

BAĞDAT SEFERLERİ İÇİN NECEF ALTERNATİFİ

Uçuş iptallerinin ardından yolcuların mağduriyetini azaltmak adına adımlar atıldığını kaydeden İhvan, Bağdat'a giden uçuşların Necef Havaalanı'na yönlendirilmesi amacıyla ilgili makamlarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.