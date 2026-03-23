İsrail askerleri Gazze'nin orta kesiminde El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında 1 yaşındaki Karim isimli bebeğe babası Usame Ebu Nassar'ı itirafa zorlamak için işkence yaptı.

İsrail askerleri babanın gözleri önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.

Yaklaşık 10 saat alıkonulan bebek Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ailesine teslim edilirken babası halen İsrail güçlerinin elinde tutuluyor.

Hastane raporunda bebeğin bacağında sigara yanıkları ve çivi batması sonucu oluşan derin delinme yaraları tespit edildi.

Aile uluslararası kuruluşların acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.

GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI VAHŞET: 1 YAŞINDAKİ BEBEĞE İŞKENCE İsrail askerlerinin, Gazze'nin merkezinde bir babayı sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla 1 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı bildirildi. Filistin televizyonu gazetecisi Usame el-Kahlut tarafından aktarılan bilgilere göre; "Karim" isimli bebek ve babası Usame Ebu Nassar, ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları sırada El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında bir çatışmanın ortasında kaldı.

İsrail askerleri babayı itirafa zorlamak için 1 yaşındaki bebeğe işkence yaptı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyaya aittir.) Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe işkence: Babayı itirafa zorlamak için sigara söndürdüler BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE İŞKENCE YAPTILAR Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri baba ve oğlunu zorla askeri kontrol noktasına götürdü. Burada her ikisini de soyarak sorguya alan askerler, babayı konuşturmak için dehşet verici yöntemlere başvurdu. Askerlerin, babanın gözleri önünde küçük Karim'in bacağında sigara söndürdüğü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdiği ve bacağına çivi batırdığı kaydedildi. Gazeteci Usame el-Kahlut tarafından paylaşılan görüntülerde, bebeğin maruz kaldığı ağır istismarın izleri net bir şekilde görüldü.