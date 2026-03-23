CANLI YAYIN
Geri

İsrail askerleri babasını konuşturmak için Gazze'de bebeğe işkence yaptı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında, babasını sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla 1 yaşındaki bebek Karim'e 10 saat boyunca işkence yaptı. Görgü tanıklarının ve hastane raporlarının kanıtladığı vahşette; bebeğin vücudunda sigara söndürüldüğü ve bacağına çivi batırıldığı ortaya çıkarken, talihsiz bebek Kızılhaç aracılığıyla ailesine teslim edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail askerleri babasını konuşturmak için Gazze'de bebeğe işkence yaptı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail askerleri Gazze'nin orta kesiminde El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında 1 yaşındaki Karim isimli bebeğe babası Usame Ebu Nassar'ı itirafa zorlamak için işkence yaptı.
  • İsrail askerleri babanın gözleri önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.
  • Yaklaşık 10 saat alıkonulan bebek Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ailesine teslim edilirken babası halen İsrail güçlerinin elinde tutuluyor.
  • Hastane raporunda bebeğin bacağında sigara yanıkları ve çivi batması sonucu oluşan derin delinme yaraları tespit edildi.
  • Aile uluslararası kuruluşların acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin Gazze'nin orta kesiminde 1 yaşındaki bebeğe, babasını sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla işkence yaptığı bildirildi.

GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI VAHŞET: 1 YAŞINDAKİ BEBEĞE İŞKENCE

İsrail askerlerinin, Gazze'nin merkezinde bir babayı sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla 1 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı bildirildi. Filistin televizyonu gazetecisi Usame el-Kahlut tarafından aktarılan bilgilere göre; "Karim" isimli bebek ve babası Usame Ebu Nassar, ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları sırada El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında bir çatışmanın ortasında kaldı.

İsrail askerleri babayı itirafa zorlamak için 1 yaşındaki bebeğe işkence yaptı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyaya aittir.)

Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe işkence: Babayı itirafa zorlamak için sigara söndürdüler

BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE İŞKENCE YAPTILAR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri baba ve oğlunu zorla askeri kontrol noktasına götürdü. Burada her ikisini de soyarak sorguya alan askerler, babayı konuşturmak için dehşet verici yöntemlere başvurdu. Askerlerin, babanın gözleri önünde küçük Karim'in bacağında sigara söndürdüğü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdiği ve bacağına çivi batırdığı kaydedildi. Gazeteci Usame el-Kahlut tarafından paylaşılan görüntülerde, bebeğin maruz kaldığı ağır istismarın izleri net bir şekilde görüldü.

İsrail askerleri babasını konuşturmak için Gazze'de bebeğe işkence yaptı-3

HASTANE RAPORU VAHŞETİ BELGELEDİ

Yaklaşık 10 saat boyunca alıkonulan bebek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla El-Megazi'de ailesine teslim edildi. Ancak babanın halen İsrail güçlerinin elinde tutulduğu öğrenildi. Hastanede muayene edilen Karim bebeğin tıbbi raporunda; bacağında sigara yanıkları ve çivi batması sonucu oluşan derin delinme yaralarına rastlandığı ifade edildi.

AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI
Aile, yaşanan bu insanlık suçuna karşı uluslararası kuruluşların acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler