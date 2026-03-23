GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI VAHŞET: 1 YAŞINDAKİ BEBEĞE İŞKENCE
İsrail askerlerinin, Gazze'nin merkezinde bir babayı sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla 1 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı bildirildi. Filistin televizyonu gazetecisi Usame el-Kahlut tarafından aktarılan bilgilere göre; "Karim" isimli bebek ve babası Usame Ebu Nassar, ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları sırada El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında bir çatışmanın ortasında kaldı.
Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe işkence: Babayı itirafa zorlamak için sigara söndürdüler
BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE İŞKENCE YAPTILAR
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri baba ve oğlunu zorla askeri kontrol noktasına götürdü. Burada her ikisini de soyarak sorguya alan askerler, babayı konuşturmak için dehşet verici yöntemlere başvurdu. Askerlerin, babanın gözleri önünde küçük Karim'in bacağında sigara söndürdüğü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdiği ve bacağına çivi batırdığı kaydedildi. Gazeteci Usame el-Kahlut tarafından paylaşılan görüntülerde, bebeğin maruz kaldığı ağır istismarın izleri net bir şekilde görüldü.
HASTANE RAPORU VAHŞETİ BELGELEDİ
Yaklaşık 10 saat boyunca alıkonulan bebek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla El-Megazi'de ailesine teslim edildi. Ancak babanın halen İsrail güçlerinin elinde tutulduğu öğrenildi. Hastanede muayene edilen Karim bebeğin tıbbi raporunda; bacağında sigara yanıkları ve çivi batması sonucu oluşan derin delinme yaralarına rastlandığı ifade edildi.
AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI
Aile, yaşanan bu insanlık suçuna karşı uluslararası kuruluşların acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.