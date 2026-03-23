Kolombiya ordusu mensuplarını taşıyan askeri nakliye uçağının, kalkış sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Kolombiya'da içerisinde 110 askerin bulunduğu askeri kargo uçağı düştü

Savunma Bakanı Pedro Sánchez, kazanın uçağın Puerto Leguízamo'dan kalkışı sırasında meydana geldiğini ve bölgenin Peru sınırına yakın Kolombiya Amazonu'nda yer aldığını belirtti.

Reuters'te yer alan habere göre; Bakan Sánchez, "Hayatını kaybedenlerin ve kazanın nedenleri henüz belirlenemedi"dedi. Yetkililer, kazanın bir kentsel merkeze sadece 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X paylaşımında kazaya tepki göstererek, "Bu korkunç kazada can kaybı olmadığını umuyorum. Bu tür kazalar asla olmamalıydı" ifadelerini kullandı. Petro ayrıca ordunun modernizasyon planlarını geciktiren bürokratik engellere dikkat çekerek, "Daha fazla gecikmeye izin vermeyeceğim; gençlerimizin hayatı söz konusu. Eğer sivil veya askeri idari görevliler bu görevin altından kalkamıyorsa, görevden alınmalıdırlar" dedi.

Hercules C-130 uçakları ilk olarak 1950'lerde üretildi. Kolombiya, ilk modellerini 1960'ların sonlarında aldı ve bazı eski C-130'ları ABD'den gönderilen yeni modellerle modernize etti.

Kazaya karışan uçağın detayları henüz açıklanmadı.

Şubat ayında, Bolivya Hava Kuvvetlerine ait bir başka Hercules C-130, El Alto şehrinde düşmüş ve bir yerleşim bloğunun yanından geçmişti. Kazada 20'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmış, uçağın kargosundaki banknotlar etrafa saçılmış ve olay halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalara yol açmıştı.