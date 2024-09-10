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İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

Gazze’de sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, Gazze’nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı. Bombardımanda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan saldırının ardından bölgede ciddi hasar meydana geldiği 9 metre derinliğinde bir krater oluştuğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 11:30 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 11:30
İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

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İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı.

45 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını hedef alan İsrail'in saldırısında 45'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti ve en az 60 kişi ise yaralandı.

TAM 9 METRE ÇUKUR OLUŞTU

İsrail bombardımanında Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi'de 9 metre genişliğinde bir krater oluştu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtildi. Saldırının şiddetiyle bölgede 9 metre derinliğinde çukur oluştu. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtildi. Saldırının şiddetiyle bölgede 9 metre derinliğinde çukur oluştu.

Bölgede ve çadırlarda büyük hasar meydana geldi.

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