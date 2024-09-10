İsrail’den Gazze’de çadır kampa saldırı: Tam 9 metre çukur oluştu

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını bombaladı.

45 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki el-Mavasi kampını hedef alan İsrail'in saldırısında 45'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti ve en az 60 kişi ise yaralandı.