İsrail 2006’da da işgal etmişti! Lübnan’da 18 yıl sonra yeniden kara saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'da hangi noktalarda bulunduğu bilinmese de Mavi Hat sınırında ilerlediği ancak daha sonra geri çekildiği bildirildi.

İsrail Lübnan 'da haftalardır devam eden hava saldırılarının ardından kara saldırısına geçti.

SINIRI KAÇ ASKER GEÇTİ?

İsrail ordusu, 10 binden fazla askerden oluşan bir ordu tümeninin "sınırlı, yerel ve hedefli baskınlar" düzenlediğini söyledi ancak bu birliklerden kaçının sınırı geçtiği ise bilinmiyor.

ABD'DEN SINIRLI İŞGAL MESAJI

ABD'li yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada, işgalin sınırlı bir işgal olacağına inandıklarını söyledi.

2006'DA DA İŞGAL ETMİŞTİ

İsrail daha önce de Lübnan'ın bazı bölgelerini işgal etmişti. 1982'den 2000'e kadar güney Lübnan'da İsrail kuvvetleri bulunuyordu. İsrail 2006'da Hizbullah ile bir aylık bir savaş sırasında Lübnan'ı işgal etti.

İsrail, son bir yıldır Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenli olarak saldırılar düzenliyor ancak geçen hafta Kola semtine düzenlediği saldırı, 2006'dan bu yana şehir merkezine yaptığı ilk saldırı olarak görülüyor.