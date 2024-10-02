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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten soykırım çağrısı: Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için tarihi fırsat

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırsının ardından eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett skandal açıklamalarda bulunarak, Orta Doğu'da saldırıların daha da arttırılmasını savundu. Bennet karşı saldırının İsrail’in elindeki şans olduğuna vurgu yaparak, “İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:06
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten soykırım çağrısı: Orta Doğu’nun çehresini değiştirmek için tarihi fırsat

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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın hava saldırılarının başlamasının ardından yapılacak bir karşı saldırının İsrail'in elindeki şans olduğuna vurgu yaparak, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett (AA)Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett (AA)

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün İran'ın hava saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya. Satranç oynamayı bilen İran liderliği bu gece büyük bir hata yaptı. Nükleer projesini yok etmek, büyük enerji tesislerini yok etmek ve bu terörist rejimi ölümcül şekilde yaralamak için şimdi harekete geçmeliyiz. Korkaklığı kollarını (Hamas, Hizbullah, Husiler,) bizi öldürmek için gönderen İran terörist ahtapotunun kafasına vurmak için, Ayetullahlar Tahran'daki saraylarında güvenle otururken. Ahtapotun kolları ağır yaralı; şimdi sıra başın üzerinde. Çocuklarımızın geleceğine yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmalıyız. İran halkına ayağa kalkmaları ve kadınlarına ve kızlarına uyguladığı terör rejiminden kurtulmaları için bir fırsat vermeliyiz. Gerekçemiz var. Araçlarımız var. Çocuklarımızı kaçırdılar. Yerleşim yerlerimizi yok ettiler. Tarlalarımızı yaktılar. Gemilerimize ateş açtılar. Kiryat Shmona, Kfar Gazze ve Sderot'ta çocukları terörize ettiler. Şimdi tam zamanı. Aslanlardan oluşan bir millet birleşti ve geçen yıl gücünü kanıtladı ve uzun zamandır değişim, eylem için özlem duyuyor. Tarihin kapıyı çaldığı ve açılması gereken anlar vardır. Fırsat kaçırılmamalıdır" dedi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AFP)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AFP)

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AFP)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AFP)

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (EPA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (EPA)

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AFP)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AFP)

Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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