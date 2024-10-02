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Japonya’da İkinci Dünya Savaşı bombası patladı

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombası Japon havalimanında patladı. Patlamanın ardından asfaltta yaklaşık 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir krater oluştuğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:07
Japonya’da İkinci Dünya Savaşı bombası patladı

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Japonya'da havalimanında gömülü olan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir ABD bombası patladı.

Büyük bir kratere ve 80'den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açan patlamada yaralanan olmadığı bildirildi.

The Ashai ShimbunThe Ashai Shimbun

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BOMBA PATLADI

Kara ve ulaştırma bakanlığı yetkilileri çarşamba günü Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki Havalimanı'nda bomba patladığında yakınlarda hiçbir uçağın bulunmadığını söyledi.

Yetkililer soruşturmada patlamanın 500 kiloluk bir ABD bombasından kaynaklandığının doğrulandığını ve başka bir tehlike olmadığını söyledi.

Miyazaki Havalimanı, The Ashai ShimbunMiyazaki Havalimanı, The Ashai Shimbun

7 METRE GENİŞLİĞİNDE KRATER OLUŞTU

Yakındaki bir havacılık okulu tarafından kaydedilen bir video, patlamanın asfalt parçalarını bir fıskiye gibi havaya püskürttüğünü gösterdi. Japon televizyonlarında yayınlanan görüntülerde taksi yolunda yaklaşık 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir krater oluştuğu bildirildi.

The GuardianThe Guardian

80 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Japonya kabine sekreteri Yoshimasa Hayashi, perşembe sabahı yeniden faaliyete geçmesi beklenen havalimanında 80'den fazla uçuşun iptal edildiğini söyledi.

Miyazaki havaalanı 1943 yılında, bazı kamikaze pilotlarının intihar saldırısı görevlerine çıktıkları eski bir Japon imparatorluk donanması uçuş eğitim alanı olarak inşa edildi.

Savunma bakanlığı yetkilileri, bölgede ikinci dünya savaşı sırasında ABD ordusu tarafından atılan bir dizi patlamamış bombanın ortaya çıkarıldığını söyledi.

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