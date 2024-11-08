İspanya’da bir sel felaketi daha! Nehir taştı onlarca araç sürüklendi

İspanya, Valensiya felaketinin ardından yeni bir selle daha sarsıldı. Şiddetli yağmur ve fırtına sonrası meydana gelen selde bir nehir taşarken çok sayıda araç sürüklendi, Takvim ekran görüntüsü

İspanya , Valensiya felaketinin ardından yeni bir selle daha sarsıldı. Şiddetli yağmur ve fırtına sonrası meydana gelen selde bir nehir taşarken çok sayıda araç sürüklendi.

İSPANYA'DA BİR SEL FELAKETİ DAHA

Geçtiğimiz haftalarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği selin ardından İspanya'da bir sel felaketi daha yaşandı.

İspanya, Valensiya felaketinin ardından yeni bir selle daha sarsıldı. Şiddetli yağmur ve fırtına sonrası meydana gelen selde bir nehir taşarken çok sayıda araç sürüklendi, Takvim ekran görüntüsü

ONLARCA ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Cuma sabahı, Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesindeki Girona'ya bağlı Cadaques kasabasının merkezinde bir başka şiddetli sel felaketi yaşandı. Yollar nehirlere dönüştü, çamur dolu seller arabaları, insanları, hayvanları ve binaları sürükledi.

Yerel belediye başkanı Pia Serinyana'nın sel nedeniyle 30'dan fazla aracın sürüklendiğini bildirdi.

Yakınlardaki bir nehir, yaklaşık 10 gün önce Valensiya ve çevresinde olduğu gibi taştı.