Biden yönetimi İsrail’e süre vermişti! 30 gün doldu: Beyaz Saray’dan skandal açıklama

ABD'de Biden yönetiminin İsrail'e Gazze'ye yardım girişine müsaade etmesi için verdiği 30 günlük süre doldu.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Takvim Fotoğraf Arşivi

BIDEN İSRAİL'E SÜRE VERMİŞTİ

30 gün içinde Gazze'ye yardım girişinin sağlanmaması halinde ABD İsrail'e "potansiyel askeri yardımı" kesecekti. Sürenin dolmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e yönelik sözde tehditlerle ilgili hiçbir adım atılmayacağını duyurdu.

Gazze, AA

İSRAİL GAZZE'YE YARDIMA İZİN VERMEDİ

Oxfam, Mercy Corps ve Save the Children gibi yardım grupları salı günü bir açıklama yaparak İsrail'in Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 13 Ekim'de İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e yazdığı mektupta ortaya koyduğu koşullardan hiçbirini yerine getirmediğini söyledi. Bunlar arasında sivillerin gıdaya ve diğer ihtiyaçlara erişiminin artırılması da yer alıyor.

Mektupta "İsrail'in eylemleri ABD mektubunda belirtilen belirli kriterlerden hiçbirini karşılamadı. İsrail yalnızca ABD'nin insani müdahaleye destek olduğunu gösterecek kriterlerini karşılamadı, aynı zamanda özellikle Kuzey Gazze'de durumu önemli ölçüde kötüleştiren eylemlerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Gazze, AA

ABD İSRAİL'E DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK

ABD'nin İsrail'e verdiği sürenin dolmasının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, salı günü düzenlediği basın toplantısında "Bugün ABD politikasında duyuracağım bir değişiklik yok." şeklinde konuşarak İsrail'e desteğin devam edeceğini ilan etti.

GAZZE'DE ON BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

İsrail salı günü, 13 Ekim tarihli mektupta yer alan bir talebi yerine getirerek Gazze'ye yeni bir sınır kapısı açtığını duyurdu ancak buradan herhangi bir yardımın geçtiğine dair hiçbir belirti yoktu. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 44.383 Filistinli öldürüldü ve bunların 16.765'ten fazlası çocuktu.

Tıbbi dergi The Lancet'in temmuz ayındaki bir araştırması, enkaz altında kalan binlerce ceset ve hastaneler ve gıda dağıtım sistemleri de dahil olmak üzere altyapının yıkılması nedeniyle dolaylı ölümler hesaba katıldığında gerçek ölüm sayısının 186.000'i aşabileceğini belirtti. Geçtiğimiz ay, Gazze'de çalışan 99 sağlık çalışanı, Biden'a "anlaşılmaz suçlara tanık olduklarını" belirten ve İsrail'e ABD silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunan bir mektup göndermişti.