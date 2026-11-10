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İspanya'da kazaların ardından makinistlerden 24 saatlik grev

İspanya’da bu yıl peş peşe yaşanan iki büyük hızlı tren kazasının ardından makinistlerin güvenlik tedbirlerinin artırılması talebiyle başlattığı 24 saatlik grev nedeniyle çok sayıda sefer iptal edilirken istasyonlarda yoğunluk oluştu.

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İspanya'da kazaların ardından makinistlerden 24 saatlik grev

İspanya'da bu yıl yaşanan iki büyük hızlı tren kazasının ardından makinistler, demir yolu güvenliğinin artırılması talebiyle 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı.

Toledo'da büyük tren kazası. Fotoğraf: ReutersToledo'da büyük tren kazası. Fotoğraf: Reuters

DEMİR YOLU ÇALIŞANLARINDAN GECE YARISI GREVİ

İspanya demir yolu şirketi Renfe'de çalışan makinistlerin bağlı olduğu sendika olan Semaf'ın, "demir yolu güvenliğinde yapısal değişiklikleri uygulama taahhütlerinin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle ilan ettiği üç günlük (10, 12 ve 17 Kasım) grevin ilki, gece yarısı başladı.

Ülke genelinde 24 saat sürecek greve karşı Ulaştırma Bakanlığı demir yolu ulaşımında asgari hizmetin garanti edileceğini açıkladı.

Bakanlık, banliyö seferlerinin günün yoğun saatlerinde yüzde 75, geri kalanında yüzde 50 seviyesinde hizmet vereceğini, hızlı trenlerde yüzde 72, yük trenlerinde ise yüzde 20'lik hizmetin garanti edildiğini duyurdu.

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TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Grev dolayısıyla sabah erken saatlerde tren istasyonlarında yoğunluk yaşandığı görülürken çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Makinistler, ikinci grev günü olan 12 Kasım'da 06.20-09.20, 14.20-17.20 ve 21.20-23.20 saatlerinde iş bırakacak.

İspanya'da konut krizine karşı işçi sendikalarının çağrısıyla 11 Kasım'da yapılacak genel grev de demir yolu trafiğini etkileyecek.

Toledo'da büyük tren kazası. Fotoğraf: ReutersToledo'da büyük tren kazası. Fotoğraf: Reuters

BİR YILDA İKİ BÜYÜK KAZA

İspanya'da bu yıl içinde meydana gelen iki büyük kaza, demir yolu güvenliği tartışmalarını gündeme getirdi.

İlk olarak 18 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

İkinci büyük kaza da 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarındaki Urda ilçesinde iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelmiş ve 69 kişi ölmüştü.

Toledo'daki kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente Santiago istifa etmiş, sol koalisyon hükümeti de demir yolu güvenliğine ilişkin ek tedbirler açıklamıştı.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde, yarın da genel greve gidilecek.

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