İspanya'da bu yıl yaşanan iki büyük hızlı tren kazasının ardından makinistler, demir yolu güvenliğinin artırılması talebiyle 24 saatlik iş bırakma eylemi başlattı.

Toledo'da büyük tren kazası. Fotoğraf: Reuters DEMİR YOLU ÇALIŞANLARINDAN GECE YARISI GREVİ İspanya demir yolu şirketi Renfe'de çalışan makinistlerin bağlı olduğu sendika olan Semaf'ın, "demir yolu güvenliğinde yapısal değişiklikleri uygulama taahhütlerinin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle ilan ettiği üç günlük (10, 12 ve 17 Kasım) grevin ilki, gece yarısı başladı. Ülke genelinde 24 saat sürecek greve karşı Ulaştırma Bakanlığı demir yolu ulaşımında asgari hizmetin garanti edileceğini açıkladı. Bakanlık, banliyö seferlerinin günün yoğun saatlerinde yüzde 75, geri kalanında yüzde 50 seviyesinde hizmet vereceğini, hızlı trenlerde yüzde 72, yük trenlerinde ise yüzde 20'lik hizmetin garanti edildiğini duyurdu. İspanya'da makinistlerden grev TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Grev dolayısıyla sabah erken saatlerde tren istasyonlarında yoğunluk yaşandığı görülürken çok sayıda tren seferi iptal edildi. Makinistler, ikinci grev günü olan 12 Kasım'da 06.20-09.20, 14.20-17.20 ve 21.20-23.20 saatlerinde iş bırakacak. İspanya'da konut krizine karşı işçi sendikalarının çağrısıyla 11 Kasım'da yapılacak genel grev de demir yolu trafiğini etkileyecek.